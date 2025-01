Kronprinz verweigert traditionelle Geste: Niemand schafft es, seine Hand zu küssen Bei offiziellen Anlässen sorgt der Kronprinz von Marokko Moulay Hassan für Aufsehen. Immer wenn ihm jemand auf traditionelle Weise die Hand küssen will, zieht er sie blitzschnell zurück. Das macht er seit neun Jahren. 08.01.2025

Bei offiziellen Anlässen sorgt der Kronprinz von Marokko Moulay Hassan für Aufsehen. Immer wenn ihm jemand auf traditionelle Weise die Hand küssen will, zieht er sie blitzschnell zurück. Das macht er seit neun Jahren.

Seit er ein kleines Kind ist muss Kronprinz Moulay Hassan offizielle Termine wahrnehmen.

Seit jeher lehnt er den traditionellen Handkuss als Begrüssung ab.

Der marokkanische Thronfolger setzt auf den westlichen Handschlag und deutet so einen Modernisierungswillen an. Mehr anzeigen

Als Kronprinz hat man Pflichten und Termine. Das kennt Moulay Hassan, der Sohn vom marokkanischen König Mohammed VI., schon seit seiner Kindheit. Bereits 2016 machte ein Video des damals 12-Jährigen im Internet die Runde.

Darauf war zu sehen, wie der kleine Junge bei einem Empfang der Ehrengarde die anwesenden Würdenträger begrüssen sollte. Der Reihe nach gab er ihnen die Hand und zog sie immer ganz schnell weg, wenn jemand die Hand küssen wollte.

Setzt auf westlichen Handschlag

Die Begrüssung von Mitgliedern der royalen Familie durch Handkuss ist in Marokko Tradition. Der aktuelle König lockerte diese Regelung bereits. Und der junge Thronfolger setzt konsequent auf den westlichen Handschlag und deutet so einen Willen zur Modernisierung an.

Dennoch muss Moulay Hassan auch heute als erwachsener Mann dieses Spiel spielen. Noch immer versuchen Traditionalisten an offiziellen Anlässen seine Hand zu küssen. Und der Kronprinz zieht sie immer noch flink zurück.

