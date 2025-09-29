  1. Privatkunden
«Happy Day»-Premiere Nik Hartmann stösst Röbi Koller vom TV-Thron 

Carlotta Henggeler

29.9.2025

Nik Hartmann hat von Röbi Koller «Happy Day» übernommen
Nik Hartmann hat von Röbi Koller «Happy Day» übernommen. Nik Hartmann moderiert seit September 2025 die TV-Show «Happy Day».

Nik Hartmann moderiert seit September 2025 die TV-Show «Happy Day».

Bild: SRF/Gian Vaitl

Nik Hartmann hat von Röbi Koller «Happy Day» übernommen. Röbi Koller war 18 Jahre lang das Aushängeschild von «Happy Day».

Röbi Koller war 18 Jahre lang das Aushängeschild von «Happy Day».

Bild: SRF/Oscar Alessio

«Happy Day» für den neuen Moderator der SRF-Samstagabendshow Nik Hartmann. Seine Premierenfolge erreichte 653'000 Zuschauende – eine Traumquote. Damit schlägt er seinen Vorgänger Röbi Koller.

Carlotta Henggeler

29.09.2025, 16:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nik Hartmanns Premiere als Moderator von «Happy Day» erreichte mit 653'000 Zuschauenden und 56,1  Prozent Marktanteil. Das ist ein Rekordwert.
  • In der Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung sogar einen Marktanteil von 60,3  Prozent.
  • Damit übertraf Hartmann seinen Vorgänger Röbi Koller deutlich, dessen letzte Sendung 501'000 Personen sahen.
Mehr anzeigen

TV-Entertainer Nik Hartmann ist die «Happy Day»-Premiere gelungen: Rund 653'000 Zuschauer*innen verfolgen die erste Folge der Samstagabendshow mit Host Nik Hartmann.

SRF schreibt weiter zur Traumquote: Der Marktanteil betrug 56,1 Prozent, der höchste Wert für das Format seit der Umstellung der Messmethode 2013.

Das Erstaunliche dabei: Bei der Zielgruppe der 15-49-Jährigen konnte die «Happy Day»-Ausgabe gar einen Marktanteil von 60,3 Prozent erreichen.

Nik Hartmann hat bei den Quoten «keine Vorgaben»

Zum Vergleich: Die letzte «Happy Day»-Sendung mit Röbi Koller als Moderator sahen 501'000 Zuschauer*innen. Das entspricht einem Marktanteil von 46,2 Prozent.

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bei der Quotenfrage hat Nik Hartmann von SRF – scheinbar – Carte Blanche. Im Interview mit blue News sagt er zu diesem Thema:

«Ich habe diesbezüglich keine Vorgaben. Ich bin aber optimistisch, dass wir ein ähnlich grosses Publikum erreichen werden – auch deshalb, weil es die erste ‹Happy Day›-Sendung nach der Sommerpause ist und die Menschen gwundrig sind, wie es der neue Moderator machen wird.»

Nik Hartmanns Rechnung ist aufgegangen.

