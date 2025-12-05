«Die Kochlehre hat mich aufgerüttelt» Food-Influencer und TV-Koch Noah Bachofen über seine Anfänge als Koch-Azubi. 05.12.2025

Der Glarner Koch-Influencer Noah Bachofen lernte bei Sterneköchen das Handwerk – und blieb trotz rauem Ton dabei. Bei «On the Rocks» verrät er, warum ihm auch mal TikTok-Rezepte misslingen und welche Schokolade für ihn unschlagbar ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noah Bachofen ist ein erfolgreicher Schweizer Koch-Influencer, der mit TV-Shows, Social Media und Kochbüchern ein breites Publikum begeistert.

Seine Kochlehre bei Sterneköchen prägte ihn stark, trotz rauem Ton in den Profiküchen.

In seiner neuen TV-Sendung «Signature Dishes» zeigt er, wie man berühmte Gerichte aus Schweizer Restaurants zu Hause nachkochen kann. Mehr anzeigen

Noah Bachofen zählt zu den bekanntesten Koch-Influencern der Schweiz. Kein Wunder, seine Rezepte sind Wundertüten und begeistern ein grosses Publikum.

Inzwischen hat sich der Glarner ein Imperium aus verschiedenen Standbeinen aufgebaut. Er ist erfolgreicher Content-Creator, Podcaster, Kochbuch-Autor und Erfinder von TV-Kochshows.

Eines haben seine Projekte gemeinsam: Die Passion fürs Kochen, für Zutaten und gutes Essen.

Sein neustes TV-Baby heisst «Signature Dishes» und läuft auf Join. Darin entdeckt Noah Bachofen mit seinem Buddy-TV-Produzenten Nico Franzoni die besten Signature Dishes der Schweiz – also die Paradegerichte eines Restaurants – und zeigt in seiner Sendung, wie man diese zu Hause nachkocht. Zum Beispiel probiert er die Spätzle im Sternerestaurant Rosi von Markus Stöckle in Zürich und kocht diese nach.

Noah Bachofen erinnert sich im TV-Talk «On the Rocks» bei Host Frank Richter an seine ersten Berufsschritte und erzählt, wie er zuerst – wegen seiner Back-Passion – bei einem Bäcker-Konditor schnupperte und sich danach entschied, Koch zu werden.

In Küchen von Restaurant herrscht manchmal ein rauer Wind mit ruppigem Umgangston.

Noah Bachofen bestätigt das und erzählt über seine Lehrlingszeit: «Ich habe das Ruppige in diesem Alter gebraucht. Ich war ein verschupfter, ruhiger Mensch. Ich habe unterbewusst gemerkt, dass mir das guttun würde, wenn mich jemand aufrüttelt. Da wurde ich dann so richtig aufgerüttelt!»

Bachofen über Tiktok-Rezepte, die in die Hose gehen

Trotz schwierigem Start hat Noah Bachofen die Freude am Kochen nie verloren – im Gegenteil: In seiner Küche liebt er es, zu experimentieren.

Seine Frau habe ihm einmal ein Tiktok-Rezept geschickt und er hat es nachgekocht. Bachofens meint belustigt: «Das war schrecklich!»

Dafür kommt der Glarner umso mehr ins Schwärmen, wenn er von seiner eigenen neuen Schoggi-Kreation spricht. «Da kann die Dubai-Schoggi einpacken», meint er.

Wie Bachofens Vermicelle-Schoggi aussieht und was er seiner Frau am liebsten kocht, das siehst du in der «On the Rocks»-Sendung.

