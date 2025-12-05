  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Koch-Influencer Noah Bachofen Noah Bachofen über seine Kochlehre: «Da wurde ich aufgerüttelt»

Carlotta Henggeler

5.12.2025

«Die Kochlehre hat mich aufgerüttelt»

«Die Kochlehre hat mich aufgerüttelt»

Food-Influencer und TV-Koch Noah Bachofen über seine Anfänge als Koch-Azubi.

05.12.2025

Der Glarner Koch-Influencer Noah Bachofen lernte bei Sterneköchen das Handwerk – und blieb trotz rauem Ton dabei. Bei «On the Rocks» verrät er, warum ihm auch mal TikTok-Rezepte misslingen und welche Schokolade für ihn unschlagbar ist.

Carlotta Henggeler

05.12.2025, 18:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Noah Bachofen ist ein erfolgreicher Schweizer Koch-Influencer, der mit TV-Shows, Social Media und Kochbüchern ein breites Publikum begeistert.
  • Seine Kochlehre bei Sterneköchen prägte ihn stark, trotz rauem Ton in den Profiküchen.
  • In seiner neuen TV-Sendung «Signature Dishes» zeigt er, wie man berühmte Gerichte aus Schweizer Restaurants zu Hause nachkochen kann.
Mehr anzeigen

Noah Bachofen zählt zu den bekanntesten Koch-Influencern der Schweiz. Kein Wunder, seine Rezepte sind Wundertüten und begeistern ein grosses Publikum. 

Inzwischen hat sich der Glarner ein Imperium aus verschiedenen Standbeinen aufgebaut. Er ist erfolgreicher Content-Creator, Podcaster, Kochbuch-Autor und Erfinder von TV-Kochshows. 

Eines haben seine Projekte gemeinsam: Die Passion fürs Kochen, für Zutaten und gutes Essen.

Sein neustes TV-Baby heisst «Signature Dishes» und läuft auf Join. Darin entdeckt Noah Bachofen mit seinem Buddy-TV-Produzenten Nico Franzoni die besten Signature Dishes der Schweiz – also die Paradegerichte eines Restaurants – und zeigt in seiner Sendung, wie man diese zu Hause nachkocht. Zum Beispiel probiert er die Spätzle im Sternerestaurant Rosi von Markus Stöckle in Zürich und kocht diese nach. 

Noah Bachofen erinnert sich im TV-Talk «On the Rocks» bei Host Frank Richter an seine ersten Berufsschritte und erzählt, wie er zuerst – wegen seiner Back-Passion – bei einem Bäcker-Konditor schnupperte und sich danach entschied, Koch zu werden.

Schweizer Koch-Influencer. Noah Bachofen: «Klar wird mit Rivella-Fondue am Nationalstolz gekratzt»

Schweizer Koch-InfluencerNoah Bachofen: «Klar wird mit Rivella-Fondue am Nationalstolz gekratzt»

In Küchen von Restaurant herrscht manchmal ein rauer Wind mit ruppigem Umgangston.

Noah Bachofen bestätigt das und erzählt über seine Lehrlingszeit: «Ich habe das Ruppige in diesem Alter gebraucht. Ich war ein verschupfter, ruhiger Mensch. Ich habe unterbewusst gemerkt, dass mir das guttun würde, wenn mich jemand aufrüttelt. Da wurde ich dann so richtig aufgerüttelt!» 

Bachofen über Tiktok-Rezepte, die in die Hose gehen

Trotz schwierigem Start hat Noah Bachofen die Freude am Kochen nie verloren – im Gegenteil: In seiner Küche liebt er es, zu experimentieren.

Seine Frau habe ihm einmal ein Tiktok-Rezept geschickt und er hat es nachgekocht. Bachofens meint belustigt: «Das war schrecklich!»

«Habe ein Tiktok-Rezept nachgekocht - und es war schrecklich»

«Habe ein Tiktok-Rezept nachgekocht - und es war schrecklich»

Food-Influencer und TV-Koch Noah Bachofen über ein misslungenes Rezept.

05.12.2025

Dafür kommt der Glarner umso mehr ins Schwärmen, wenn er von seiner eigenen neuen Schoggi-Kreation spricht. «Da kann die Dubai-Schoggi einpacken», meint er.

Wie Bachofens Vermicelle-Schoggi aussieht und was er seiner Frau am liebsten kocht, das siehst du in der «On the Rocks»-Sendung.

Die ganze «On the Rocks»-Sendung mit Koch-Influencer Noah Bachofen siehst du hier:

«On The Rocks» mit Noah Bachofen

«On The Rocks» mit Noah Bachofen

Vom Küchentisch zum viralen Clip: Noah Bachofen spricht über Rezeptideen, Social-Media-Trends und wie man Geschmack so erzählt, dass er auch digital funktioniert.

05.12.2025

Meistgelesen

Auf welche Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026?
Nebel in Beaver Creek: Super-G weiter nach hinten verschoben
FIFA-Friedenspreis für Trump – Kritik von Menschenrechtlern
Mann zündet historisches Haus in Arbon an – sein Handy wird ihm zum Verhängnis
Drohnen-Alarm bei Selenskyj-Abflug in Dublin +++ Russen verspotten Kanzler Merz

Mehr zu Noah Bachofen

22 Sonntags-Fragen. Noah Bachofen: «Locarno und Lugano verwechsle ich immer»

22 Sonntags-FragenNoah Bachofen: «Locarno und Lugano verwechsle ich immer»

Mehr zu «On the Rocks»

«Du hast deine Aura verloren». Berühmteste Stimme der Schweiz wagt sich an die Gen-Z-Sprache

«Du hast deine Aura verloren»Berühmteste Stimme der Schweiz wagt sich an die Gen-Z-Sprache

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle. «Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle«Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Stand-up-Comedian Jozo Brica. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Stand-up-Comedian Jozo Brica«Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Mehr aus dem Ressort

Royaler Wohnkomfort zum Spottpreis?. Britisches Parlament eröffnet Untersuchung und nimmt Royals unter die Lupe

Royaler Wohnkomfort zum Spottpreis?Britisches Parlament eröffnet Untersuchung und nimmt Royals unter die Lupe

In kritischem Zustand. Meghans Vater verliert Unterschenkel

In kritischem ZustandMeghans Vater verliert Unterschenkel

Vier Länder steigen aus. Israel darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen

Vier Länder steigen ausIsrael darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen