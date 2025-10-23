North West zeigt sich mit künstlichen Tattoos, Grillz und Nasenring – und provoziert damit im Netz heftige Reaktionen. Ihre Mutter Kim Kardashian verteidigt den extravaganten Stil der Zwölfjährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen North West entfacht mit künstlichen Tattoos, Grillz, Nasenring und auffälligem Styling in TikTok-Videos eine Kontroverse im Netz.

Kritiker hinterfragen den Look angesichts ihres jungen Alters, während andere ihre kreative Ausdrucksform loben.

Kim Kardashian verteidigt den Stil ihrer Tochter öffentlich und betont, dass sie deren Kreativität nicht einschränken wolle. Mehr anzeigen

Blaue, meterlange Kunsthaare, Grillz, blaue Kontaktlinsen, ein Nasenring und aufgemalte Tattoos – die 12-jährige North West, älteste Tochter von Kim Kardashian, hat mit ihrem neuen Look in den sozialen Medien einiges Aufsehen erregt.

In mehreren TikTok-Videos präsentiert sie ihren neuen, rebellischen Stil. In einem Privatjet, im Auto und im Backstage-Bereich eines Konzerts posiert sie mit einem Stern unter dem Auge und ihrem Namen in Schreibschrift auf der Wange.

«Falsche Piercings und falsche Tattoos für immer», kommentiert North West ihren Look, der im Internet heiss diskutiert wird. Einige Nutzer äussern Bedenken angesichts des Alters der jungen Influencerin, während andere den kreativen Ausdruck loben. Kim Kardashian stellt sich hinter ihre Tochter und erklärt in einem Podcast, dass sie North Wests Kreativität nicht einschränken möchte.

Kim Kardashians Geburtstagsfeier in Paris

Während North West mit ihrem Look für Gesprächsstoff sorgt, feiert Kim Kardashian ihren 45. Geburtstag in Paris. Der Reality-Star trägt dabei ein Vintage-Haute-Couture-Kleid von Givenchy, das Supermodel Naomi Campbell vor 28 Jahren auf der Paris Fashion Week auf dem Laufsteg präsentierte.

Das Kleid, entworfen von Alexander McQueen, besteht aus einem metallisch-goldenen Korsett und einem fliessenden weissen Rock und lässt Kim wie eine griechische Göttin erscheinen.

