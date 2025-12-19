  1. Privatkunden
Hof bestätigt Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Dominik Müller

19.12.2025

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen häufiger etwas kürzertreten. (Archivbild)
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen häufiger etwas kürzertreten. (Archivbild)
Jens Kalaene/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht vor einem schweren medizinischen Eingriff: Aufgrund ihrer fortschreitenden Lungenfibrose soll sie eine Transplantation erhalten.

Dominik Müller

19.12.2025, 09:57

19.12.2025, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen muss sich wegen einer fortschreitenden Lungenfibrose einer Lungentransplantation unterziehen.
  • Ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt so stark verschlechtert, dass eine Operation als nächster Schritt notwendig ist.
  • Die seit 2018 bekannte chronische Lungenerkrankung hatte bereits zuvor zu wiederholten Absagen offizieller Termine geführt.
Mehr anzeigen

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof mit.

Demnach verschlechterte sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe bislang nicht fest, sagte der Arzt der Kronprinzessin, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.

«Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können», sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst machte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.

