Pink ist auf Tour und sollte eigentlich zwei Konzerte an der US-Westküste spielen. Beide Shows sollen nachgeholt werden. Der Popstar entschuldigt sich. Zum Notfall macht sie keine genaueren Angaben.

Es gebe einen medizinischen Notfall in der Familie, begründet die 44-Jährige auf Social Media.

US-Superstar Pink hat zwei Konzerte in den USA abgesagt. «Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit», hiess es in einem Statement der 44-Jährigen auf Instagram.

Die Sängerin sollte am Dienstag und Mittwoch in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington auftreten. Die beiden Shows müssten nun verschoben werden – an Ausweichterminen werde gearbeitet, hiess es weiter. Die Sängerin entschuldigte sich und schickte ihren Fans «Liebe und Gesundheit».

Die beiden Konzerte sind Teil ihrer «Summer Carnival»-Tour, die am 23. März 2024 in Australien endet.

Pink: «Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen»

Zu den abgesagten Konzerten postet sie ein langes Statement. Darunter schreibt Pink, die bürgerlich Alecia Beth Moore heisst: «Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen und allen meine Liebe und Gesundheit wünschen.»

Keine genaueren Angaben macht sie zum medizinischen Notfall.

