Das ist ein erster Einblick in die Kaschmir-Kampagne von Erna, Heidi und Leni Klum.

Eine neue Kampagne von Intimissimi bringt Heidi, ihre Tochter Leni und erstmals auch Grossmutter Erna gemeinsam vor die Kamera. Unter dem Motto «Drei Generationen, ein Gefühl» zeigt das Trio, dass Mode keine Altersgrenzen kennt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Intimissimi präsentiert die neue Kaschmir-Kollektion mit einem besonderen Dreigenerationen-Shooting von Heidi, Leni und Erna Klum, das am 4. November 2024 startet.

Das Shooting ist das erste Mal, dass Grossmutter Erna gemeinsam mit ihrer Tochter Heidi und Enkelin Leni vor der Kamera steht, um zeitlose Schönheit zu feiern.

Die Kampagne, fotografiert von Rankin und bereits von Heidi Klum auf Instagram beworben, sorgt teilweise für Kritik, da frühere Unterwäsche-Shootings von Heidi und Leni kontrovers aufgenommen wurden. Mehr anzeigen

Für den November hatte das Unterwäsche-Label Intimissimi angekündigt, eine «besondere Überraschung» parat zu haben. Nun ist klar, was das Unternehmen gemeint hat: Leni (20), Heidi (51) und Erna Klum (80) werden gemeinsam für ein Shooting vor die Kamera treten.

«Drei Generationen, ein Gefühl – unser zeitloser Kaschmir präsentiert von Heidi, Erna & Leni Klum», schreibt Intimissimi auf ihrer Webseite zu einem Bild mit allen drei Klums, die sich aneinander schmiegen.

Seit Leni von ihrer Mutter ab 2022 zu einem Model für die Reizwäsche-Firma gemacht worden ist, kommt nun das nächste Familienmitglied. Es ist das erste Mal, dass Erna zusammen mit ihrer Tochter und Enkelin vor der Kamera steht. Die Grossmutter von Leni ist 80 Jahre alt und wie auch Intimissimi bestätigt: Schönheit ist keine Frage des Alters.

Die Kampagne startet am 4. November 2024, da werden noch mehr Bilder von der Cashmere-Kollektion, getragen von Erna, Heidi und Leni, zumindest in Deutschland zu sehen sein.

Auf Instagram hat Heidi Klum die Kampagne bereits angeworben gehabt: «Neue Plakate mit uns Dreien! Leni, Mama, Oma!»

Seit 2022 stehen Leni und Heidi Klum zusammen vor der Kamera und präsentieren Dessous für Intimissimi. Das kam bei der Öffentlichkeit nicht immer gut an, Heidi wurde dabei unter anderem als «Puffmutter» kritisiert. Die Shootings zeigen Leni in Unterwäsche neben ihrer Mutter, was einigen Menschen sauer aufgestossen ist.

Die Fotos hat zudem Rankin (58) geschossen, ein langjähriger Freund von Heidi Klum. Der britische Mode- und Porträtfotograf ist regelmässig bei «Germany's Next Topmodel» zu Gast.

