Zum Start von Staffel 4 Teste dein Wissen im grossen «Bridgerton»-Quiz

Vania Spescha

26.1.2026

(v. l. n. r.) Luke Thompson als Benedict Bridgerton, Yerin Ha als Sophie Baek in «Bridgerton».
LIAM DANIEL/NETFLIX

Die Ballsaison ist zurück – und mit ihr die Welt von Glanz, Gerüchten und grossen Gefühlen. Bevor die vierte Staffel von «Bridgerton» auf Netflix startet, kannst du hier testen, wie gut du dich in Londons feiner Gesellschaft wirklich auskennst.

26.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Netflix-Serie «Bridgerton» dreht sich alles um den perfekten Auftritt – und die dunklen Geheimnisse dahinter.
  • Zwischen höfischer Etikette und heimlicher Leidenschaft entfaltet sich ein Gesellschaftsdrama, das weltweit für Aufsehen sorgt.
  • Staffel 1 erreichte in den ersten 28 Tagen über 82 Millionen Haushalte und zählt zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix.
  • Zum Start der vierten Staffel kannst du dein Wissen testen: Bist du bereit für die Ballsaison – oder droht dir der soziale Absturz?
Mehr anzeigen

Im Mittelpunkt der vierten Staffel von «Bridgerton» steht Benedict Bridgerton (Luke Thompson), der freigeistige zweitälteste Sohn der Familie. Während seine Brüder längst unter der Haube sind, hält er wenig von Heiratsplänen – bis ihm auf dem Maskenball seiner Mutter eine geheimnisvolle Dame in Silber begegnet.

Du kannst den Start der neuen Bridgerton-Staffel kaum erwarten? Überbrücke die Wartezeit und teste jetzt dein Wissen rund um Intrigen, Liebe und Skandale im grossen Bridgerton-Quiz!

Mehr aus dem Ressort

TV-Tipps für heisse Gefühle am kalten Wochenende. «Bridgerton» bringt das Blut in Wallung

TV-Tipps für heisse Gefühle am kalten Wochenende«Bridgerton» bringt das Blut in Wallung

Serienhit «Bridgerton» geht weiter. Bist du parat für eine volle Ladung Kitsch und Sex?

Serienhit «Bridgerton» geht weiterBist du parat für eine volle Ladung Kitsch und Sex?

Im Döschwo durch die Zeit. Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die ZeitLuca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

