Er zelebrierte seine Liebschaften und seine Leidenschaft für den Wiener Opernball. Seine Beerdigung hat er auch selbst geplant: Jetzt nimmt Wien Abschied von Richard Lugner.

Am Samstag bestreitet Baulöwe Richard Lugner seine letzte Reise.

Lugner, Spitzname Mörtel, hatte sich eine grosse Beerdigung gewünscht und die Details selbst geplant.

Der Wiener Unternehmer ist am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. Mehr anzeigen

In Wien findet am Samstag die Trauerfeier für den verstorbenen österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner statt. Er war unter anderem wegen seiner Auftritte beim Wiener Opernball mit prominenten Begleiterinnen eine feste Grösse in den Boulevardmedien. Ebenso mit seinem Privatleben: Lugner hatte erst im Juni zum sechsten Mal geheiratet, die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer. Er war am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben.

Lugner, Spitzname Mörtel, hatte sich eine grosse Beerdigung gewünscht und die Details selbst geplant. Der Sarg wird schon vor Beginn der Trauerfeier am Morgen im Wahrzeichen Wiens, dem Stephansdom, aufgebahrt. Darauf soll der Zylinder liegen, den Lugner immer beim Opernball trug. Es soll eine eigens angepasste Version des Liedes «Candle in the Wind» gesungen werden. Das Lied hatte der Komponist Elton John mit einem neuen Text bei der Beerdigung von Prinzessin Diana 1997 gesungen.

Lugners Sarg soll vor der Beisetzung in privatem Kreis mit 200 geladenen Gästen am Nachmittag durch die Strassen von Wien gefahren werden.

