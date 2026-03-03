Schauspieler Eric Dane war unter anderem für seine Rolle in «Grey's Anatomy» bekannt. Dort spielte er Dr. Mark Sloan. Er starb Mitte Februar an ALS. Youtube

«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane starb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren. Er erlag den Folgen der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Jetzt wurde die offizielle Todesursache bestätigt, schreiben US-Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspieler Eric Dane («Grey’s Anatomy») ist im Alter von 53 Jahren in Los Angeles gestorben. Er litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Dane hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Dane hat sich öffentlich über seine Erkrankung geäussert.

Zwei Wochen nach seinem Tod enthüllt die Sterbeurkunde die genaue Todesursache.

Noch dieses Jahr sollen seine Memoiren erscheinen. Mehr anzeigen

Rund zwei Wochen nach dem Tod von Schauspieler Eric Dane wird die genaue Todesursache bekannt. Wie das US-Magazin «People» unter Berufung auf die Sterbeurkunde berichtet, starb der Schauspieler an Atemversagen. Als Grunderkrankung wird seine ALS-Diagnose aufgeführt.

Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schliesslich zum Tod führen.

Memoiren erscheinen noch dieses Jahr

Kurz vor seinem Tod nahm Eric Dane ein letztes Interview auf – mit einer klaren Bedingung: Es sollte erst veröffentlicht werden, wenn er nicht mehr lebt. In der Netflix-Dokumentation «Famous Last Words» richtet der Schauspieler bewegende Abschiedsworte an seine beiden Töchter.

Zudem sollen 2026 seine Memoiren erscheinen. Darin festgehalten sind seine prägendsten Momente – vom ersten Drehtag bei «Grey's Anatomy» über die Geburt seiner Töchter bis zur ALS-Diagnose.