Eric Dane litt an ALSOffizielle Todesursache von «Grey's Anatomy»-Star jetzt bekannt
Carlotta Henggeler
3.3.2026
«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane starb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren. Er erlag den Folgen der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Jetzt wurde die offizielle Todesursache bestätigt, schreiben US-Medien.
US-Schauspieler Eric Dane («Grey’s Anatomy») ist im Alter von 53 Jahren in Los Angeles gestorben. Er litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Dane hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Dane hat sich öffentlich über seine Erkrankung geäussert.
Zwei Wochen nach seinem Tod enthüllt die Sterbeurkunde die genaue Todesursache.
Noch dieses Jahr sollen seine Memoiren erscheinen.
Rund zwei Wochen nach dem Tod von Schauspieler Eric Dane wird die genaue Todesursache bekannt. Wie das US-Magazin «People» unter Berufung auf die Sterbeurkunde berichtet, starb der Schauspieler an Atemversagen. Als Grunderkrankung wird seine ALS-Diagnose aufgeführt.
Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schliesslich zum Tod führen.
Memoiren erscheinen noch dieses Jahr
Kurz vor seinem Tod nahm Eric Dane ein letztes Interview auf – mit einer klaren Bedingung: Es sollte erst veröffentlicht werden, wenn er nicht mehr lebt. In der Netflix-Dokumentation «Famous Last Words» richtet der Schauspieler bewegende Abschiedsworte an seine beiden Töchter.
Zudem sollen 2026 seine Memoiren erscheinen. Darin festgehalten sind seine prägendsten Momente – vom ersten Drehtag bei «Grey's Anatomy» über die Geburt seiner Töchter bis zur ALS-Diagnose.