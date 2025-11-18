  1. Privatkunden
«Midlifecrasis in einer Blondierung» Oli Pocher greift Hazel Brugger und ihren Mann an

Carlotta Henggeler

18.11.2025

Oliver Pocher stichelt auf Social Media gegen Hazel Brugger und ihren Mann. Am Wochenende hat Hazel Brugger den Bambi in der Sparte Comedy gewonnen. 
Oliver Pocher stichelt auf Social Media gegen Hazel Brugger und ihren Mann. Am Wochenende hat Hazel Brugger den Bambi in der Sparte Comedy gewonnen. 
Rolf Vennenbernd/dpa

Am Wochenende gewann Hazel Brugger die Bambi-Auszeichnung in der Sparte Comedy. Jetzt ätzt der deutsche Entertainer Oliver Pocher auf Instagram gegen Hazel Brugger und ihren Mann. Steckt Neid dahinter?

Carlotta Henggeler

18.11.2025, 18:35

18.11.2025, 20:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hazel Brugger hat am Wochenende den renommierten Fernseh- und Medienpreis «Bambi» in der Kategorie Comedy gewonnen.
  • Die Standup-Comedian erhält die Ehrung dafür, dass sie gesellschaftliche Missstände sichtbar macht und dabei Brücken baut, statt Gräben zu ziehen.
  • Der deutsche Entertainer Oliver Pocher teilt nun auf Social Media gegen Hazel Brugger und ihren Mann Thoma Spitzer aus. Steckt Missgunst hinter der Verbal-Attacke?
Mehr anzeigen

Hazel Brugger strahlt mit dem goldenen Bambi in die Kamera und feiert ihren Sieg auch auf Instagram mit mehreren Posts. Auch bei der grossen Feier dabei: Ihr Mann Thomas Spitzer, der sich mit ihr über die Auszeichnung freut. 

Einer, der sich nicht über Bruggers Sieg freuen kann, ist der deutsche Entertainer Oliver Pocher. Er ätzt auf Instagram zum Bambi-Freudenbild von Brugger: «Das Monster steht oft direkt neben einem und muss dann seine gescheiterte Comedykarriere anders verarbeiten und über Lügen und Missgunst verarbeiten!»

Scharfe Worte, die er an das Ehepaar Brugger/Spitzer adressiert. Dabei spielt Pocher wohl auf Bruggers Bambi-Rede an, in der sie sagte: «Ich danke auch allen Männern, die mir im Laufe meiner Karriere irgendwann mal erklärt haben, warum ich nicht lustig bin. Genau ihr habt mich zu dem Monster gemacht, das heute hier steht.»

Comedian Oliver Pocher schiesst online scharf gegen Hazel Brugger und ihren Mann. 
Comedian Oliver Pocher schiesst online scharf gegen Hazel Brugger und ihren Mann. 
Instagram

In einem weiteren Post schreibt Pocher: «Und Midlifecrisis in einer Blondierung erklärt.» Und meint den blonden Haarlook von Hazel Brugger und Thomas Spitzer.

Verbalattacke von Oliver Pocher auf Hazel Brugger und ihren Mann.
Verbalattacke von Oliver Pocher auf Hazel Brugger und ihren Mann.
Instagram

Oliver Pocher stichelt immer wieder gegen andere Promis. Früher gerne auch gegen Tennis-Champ Boris Becker oder seine Ex. Steckt bei der Frontalattacke auf Hazel Brugger Eifersucht? Oliver Pocher hat den Bambi jedenfalls noch nie gewonnen.

Brugger ist im Ausland aufgetreten und bekommt neue Show

Diesen August trat Brugger gleich doppelt in Schweden auf – und kürzlich gar in New York. Für die englischsprachig aufgewachsene Schweizerin mit US-Pass ein nächster Karriereschritt. 

Ihr neuster Coup: Die 31-Jährige wird die Gastgeberin des Spin-offs «LOL Next» auf Prime Video, bei dem sie aus einem Kontrollraum heraus die Internet-Comedians beobachtet und die Regeln überwacht.

Sie übernimmt die Gastgeberrolle im Kontrollraum, während Michael «Bully» Herbig weiterhin die Hauptshow moderiert, die ebenfalls 2026 in die siebte Staffel geht.

Mehr Videos aus dem Ressort

«On the Rocks» mit Jozo Brica

«On the Rocks» mit Jozo Brica

Humorvoll, ehrlich, überraschend: Stand-up-Comedian Jozo Brica spricht bei Frank Richter über Identität, sein Programm und das Erwachsenwerden – mit viel Witz, Charme und einer Portion Tiefgang.

16.10.2025

