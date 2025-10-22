  1. Privatkunden
Drohnenfirma gepitcht Überraschungsauftritt von Oliver Kahn bei «Die Höhle der Löwen» – Goalie-Ikone geht leer aus

ai-scrape

22.10.2025 - 18:40

Goalie-Legende und Unternehmer Oliver Kahn setzte sich für einen Pitch bei «Die Höhle der Löwen» ein.
Goalie-Legende und Unternehmer Oliver Kahn setzte sich für einen Pitch bei «Die Höhle der Löwen» ein.
Screenshot VOX

In der jüngsten Folge von «Die Höhle der Löwen» sorgte Goalie-Star Oliver Kahn für Aufsehen, als er ein Drohnenunternehmen unterstützte. Trotz seiner prominenten Unterstützung blieb der erhoffte Deal aus.

22.10.2025, 18:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Oliver Kahn unterstützte per Videobotschaft das Drohnenunternehmen «Skynopoly» in der Sendung «Die Höhle der Löwen», ein Deal kam jedoch nicht zustande.
  • Investoren äusserten Bedenken wegen möglicher Sicherheitsrisiken und rechtlicher Unsicherheiten beim Geschäftsmodell des Drohnen-Start-ups.
  • Ein innovatives Milchprodukt überzeugte Frank Thele hingegen, der einen Deal mit zwölf Prozent Firmenanteil abschloss.
Mehr anzeigen

In der neuesten Episode von «Die Höhle der Löwen» sorgte ein unerwarteter Auftritt von Oliver Kahn für Aufsehen.

Der ehemalige Torwart trat per Videobotschaft auf, um ein Unternehmen im Bereich Drohnenflugrecht zu unterstützen. Die Firma «Skynopoly», vertreten durch Dr. Conrad Dreier, bietet eine Plattform an, über die Grundstückseigentümer Überflugrechte für Drohnen organisieren und monetarisieren können. Kahn, der als Markenbotschafter fungiert, betonte: «Natürlich stehe ich mit meinem Namen und mit mir selbst für das Geschäftsmodell.»

Trotz der prominenten Unterstützung von Kahn konnten die Gründer keinen Deal abschliessen. Investor Frank Thelen äusserte Bedenken, dass regulatorische Änderungen das Geschäftsmodell gefährden könnten, während Janna Ensthaler Sicherheitsbedenken äusserte: «Ich möchte nicht, dass so ein Ding auf mein Kind fällt.»

Innovatives Milchprodukt gepitcht

Neben dem Drohnenunternehmen wurde auch ein innovatives Milchprodukt vorgestellt. Die Gründer Dr. Fabio Labriola, Philipp von Plato und Malte Zeeck präsentierten eine Milch, die zu 97 Prozent ohne Kuh auskommt. Sie boten acht Prozent ihrer Firmenanteile für 500'000 Euro an. Christian Miele, der als Gastlöwe auftrat, war jedoch nicht überzeugt: «Mir schmeckt das Produkt persönlich nicht so gut.» Auch zwischen Judith Williams und Janna Ensthaler kam es zu Spannungen, als sie sich während des Pitches angriffen.

Frank Thelen zeigte Interesse an der Milch, verlangte jedoch zwölf Prozent der Anteile, was zu einer kurzen Verhandlung führte. Schliesslich einigten sich die Gründer und Thelen auf einen Deal mit zwölf Prozent.

Trotz der spannenden Präsentationen und der prominenten Unterstützung von Oliver Kahn blieb der grosse Erfolg für «Skynopoly» aus. Die Investoren blieben skeptisch, und Dr. Dreier verliess die Show ohne einen Deal.

