Oliver Pocher hat sich über das vermeintlich langsame Tempo auf Schweizer Autobahnen echauffiert. Im Podcast berichtete der deutsche Komiker, er habe zuletzt angeblich nur Schleicher vor sich gehabt.

Der deutsche Comedian sei zuletzt aus der Schweiz zurück nach Deutschland gefahren und habe angeblich nur Schleicher vor sich gehabt.

Dennoch könne sich Pocher vorstellen, eines Tages in die Schweiz einzuwandern.

Der deutsche Comedian Oliver Pocher nervt sich über das langsame Tempo auf Schweizer Autobahnen. Oft habe er Schleicher vor der Nase, die nicht mehr als 90 Kilometer pro Stunde fahren würden.

In der neuesten Folge seines Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» mit Exfrau Sandy Meyer-Wölden kritisiert der 47-Jährige die Schweizerinnen und Schweizer wegen deren Fahrkünste. In der Folge spricht er sich in Rage, wie «blick.ch» berichtet. Auf der Fahrt aus der Schweiz zurück nach Deutschland habe er zuletzt angeblich nur Schleicher vor sich gehabt, welche mit Tempo 90 auf der Autobahn fuhren.

User zeigen wenig Verständnis für Oliver Pocher

Obwohl er schlechte Worte über die Autofahrer verliert, ist Pocher ein Fan der Schweiz. Er könne sich vorstellen, in Zukunft einmal einzuwandern. In der Kommentarspalte gehen die Wogen hoch.

Dort heisst es zum Beispiel, Pocher solle zu Hause bleiben. «Auf die vielen Deutschen in der Schweiz, die mit Lichthupe rechts überholen, können wir verzichten.» Oder: «Wenn Schweizer Autofahrer in Deutschland nerven, liegt das vielleicht daran, dass sie sich an Regeln halten. Ungewohnt, ich weiss.»

