Oliver Pocher veröffentlichte kürzlich noch einen emotionalen Instagram-Post an seine Noch-Ehefrau Amira. Nun löschte er die gemeinsamen Bilder – und erklärt den Grund dafür.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Komiker Oliver Pocher löschte – bis auf zwölf Beiträge – alle Posts von seinem Instagram-Profil.

Jedes Jahr macht der Comedian Ordnung auf seinem Social-Media-Account.

Ein altes Video mit seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher durfte bleiben. Mehr anzeigen

Bye, Bye Amira! Komiker Oliver Pocher hat sein Instagram-Profil aufgeräumt – sprich, einige Beiträge und Videos gelöscht.

Nur noch zwölf Postings befinden sich auf seinem Account, dem rund 1,6 Millionen Menschen folgen. Ein Video mit seiner Noch-Ehefrau Amira durfte bleiben. In dem Clip tanzt und singt das Ex-Paar Play-back zu Cascadas «Everytime we touch».

Vielleicht durfte der Clip bleiben, weil es sich um einen der erfolgreichsten Beiträge auf seinem Profil handelt? Oder vielleicht hängt er auch einfach an dem lustigen Video.

Oliver Pocher räumt sein Instagram regelmässig auf

«Bild» weiss aus dem engen Umfeld es Comedians: Oliver Pocher löscht seine alten Instagram-Beiträge regelmässig. Ungefähr einmal pro Jahr gibt es auf dem Social-Media-Profil einen Frühjahrsputz.

Das schreibt Oliver Pocher auch selbst in einer Instagram-Story: «Tabula Rasa auf Instagram (...). So wie ich es immer mache.»

Komiker Oliver Pocher löschte – bis auf zwölf Beiträge – alle Posts von seinem Instagram-Profil. Bild: Instagram/Oliverpocher

Der emotionale Liebesbrief an seine Noch-Ehefrau musste ebenfalls verschwinden. Da schrieb Oliver Pocher noch: «Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher. Es wäre Dir zu wünschen, da ich Dich als lebensfrohen, glücklichen Mensch kennen (und lieben) gelernt habe.»

Zoff im aktuellen Podcast

Verbunden bleiben Oliver und Amira Pocher trotzdem. Nicht nur durch ihre gemeinsamen Kinder, sondern auch durch ihren Podcast. In der neuesten Folge ging es zwischen dem Noch-Ehepaar heftig zu und her.

Dabei ging es um Amiras Geburtstagsfeier (zu der Oliver zwar eingeladen war, aber nicht kam) und eine Katze, die Amira Pocher von ihrer Familie geschenkt bekam. (Oliver Pocher hat eine Allergie gegen Katzenhaare. Ausserdem findet er, man verschenke keine Tiere.)

So oder so – auch getrennt ist das öffentliche Interesse an dem Noch-Ehepaar gross.

