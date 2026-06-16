Olivia Rodrigo überrascht mit einem Wallis-Fan-T-Shirt. Instagram

Mit einem Vintage-T-Shirt im Wallis-Look sorgt Olivia Rodrigo für Aufsehen. Warum die US-Sängerin am Fan-Anlass ausgerechnet das Shirt mit Walliser Wappen trägt, bleibt ein Rätsel. Die Region nimmt die unerwartete Werbung jedoch gerne an – und lädt Rodrigo ins Wallis ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Olivia Rodrigo sorgte bei einem Fan-Event für Aufmerksamkeit, weil sie ein Vintage-T-Shirt mit der Aufschrift «J’aime le Valais» und dem Walliser Wappen trug.

Warum die US-Sängerin das Wallis-Shirt gewählt hat, ist unbekannt.

Die Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion kennt den Hintergrund nicht, freut sich aber über die Gratiswerbung. Mehr anzeigen

US-Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo («Bizaardvark») hat bei einem exklusiven Fantreffen zur Veröffentlichung ihres neuen Albums für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht wegen ihrer Musik.

Die 23-Jährige trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift «J'aime le Valais» («Ich liebe das Wallis») und dem Walliser Wappen. Darüber berichtet die Walliser Zeitung «Le Nouvelliste».

Schon Rapper Travis Scott trug Wallis-Trainer

Nachdem bereits US-Rapper Travis Scott 2024 bei den US Open mit einem Trainingsanzug des FC Sion gesichtet worden war, sorgt nun erneut ein internationaler Star mit Walliser Fan-Logo für Schlagzeilen.

Travis Scott at the US Open 🎾 pic.twitter.com/t1yiTVP6G5 — RTA (@RodeoTheAlbum) September 7, 2024

Rodrigo ins Wallis eingeladen

Olivia Rodrigo, die auf Instagram mehr als 40 Millionen Follower hat, wurde während eines Treffens mit Fans in dem auffälligen Vintage-Shirt fotografiert. Weshalb sich die Sängerin ausgerechnet für dieses Kleidungsstück entschieden hat, bleibt unklar.

Auch die Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion kennt die Hintergründe nicht. Trotzdem freut man sich über die unerwartete Publicity: «Wir sind begeistert über diesen ebenso unerwarteten wie ungewöhnlichen Auftritt», erklärt die Organisation.

Ob das T-Shirt ein Geschenk war, zufällig entdeckt wurde oder von jemandem mit besonderem Geschmack ausgewählt wurde, könne man nicht sagen. Es stammt offenbar vom Online-Shop «arianathrifts». Inzwischen sollen bereits mehrere Websites Nachbildungen des T-Shirts verkaufen.

Für Valais/Wallis Promotion steht jedenfalls fest: Sollte Olivia Rodrigo das Wallis eines Tages selbst entdecken wollen, sei sie herzlich willkommen. «Wir würden uns freuen, ihr die Region und ihre wunderschönen Landschaften zu zeigen!».

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