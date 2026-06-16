  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit T-Shirt mitten in L.A. US-Superstar feiert Wallis öffentlich ab – Tourismusregion rätselt

Carlotta Henggeler

16.6.2026

Olivia Rodrigo überrascht mit einem Wallis-Fan-T-Shirt.
Olivia Rodrigo überrascht mit einem Wallis-Fan-T-Shirt.
Instagram

Mit einem Vintage-T-Shirt im Wallis-Look sorgt Olivia Rodrigo für Aufsehen. Warum die US-Sängerin am Fan-Anlass ausgerechnet das Shirt mit Walliser Wappen trägt, bleibt ein Rätsel. Die Region nimmt die unerwartete Werbung jedoch gerne an – und lädt Rodrigo ins Wallis ein.

Carlotta Henggeler

16.06.2026, 12:24

16.06.2026, 12:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Olivia Rodrigo sorgte bei einem Fan-Event für Aufmerksamkeit, weil sie ein Vintage-T-Shirt mit der Aufschrift «J’aime le Valais» und dem Walliser Wappen trug.
  • Warum die US-Sängerin das Wallis-Shirt gewählt hat, ist unbekannt. 
  • Die Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion kennt den Hintergrund nicht, freut sich aber über die Gratiswerbung. 
Mehr anzeigen

US-Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo («Bizaardvark») hat bei einem exklusiven Fantreffen zur Veröffentlichung ihres neuen Albums für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht wegen ihrer Musik.

Die 23-Jährige trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift «J'aime le Valais» («Ich liebe das Wallis») und dem Walliser Wappen. Darüber berichtet die Walliser Zeitung «Le Nouvelliste».

Schon Rapper Travis Scott trug Wallis-Trainer

Nachdem bereits US-Rapper Travis Scott 2024 bei den US Open mit einem Trainingsanzug des FC Sion gesichtet worden war, sorgt nun erneut ein internationaler Star mit Walliser Fan-Logo für Schlagzeilen.

Rodrigo ins Wallis eingeladen 

Olivia Rodrigo, die auf Instagram mehr als 40 Millionen Follower hat, wurde während eines Treffens mit Fans in dem auffälligen Vintage-Shirt fotografiert. Weshalb sich die Sängerin ausgerechnet für dieses Kleidungsstück entschieden hat, bleibt unklar.

Auch die Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion kennt die Hintergründe nicht.  Trotzdem freut man sich über die unerwartete Publicity: «Wir sind begeistert über diesen ebenso unerwarteten wie ungewöhnlichen Auftritt», erklärt die Organisation.

Ob das T-Shirt ein Geschenk war, zufällig entdeckt wurde oder von jemandem mit besonderem Geschmack ausgewählt wurde, könne man nicht sagen. Es stammt offenbar vom Online-Shop «arianathrifts». Inzwischen sollen bereits mehrere Websites Nachbildungen des T-Shirts verkaufen.

Für Valais/Wallis Promotion steht jedenfalls fest: Sollte Olivia Rodrigo das Wallis eines Tages selbst entdecken wollen, sei sie herzlich willkommen. «Wir würden uns freuen, ihr die Region und ihre wunderschönen Landschaften zu zeigen!».

Mehr Videos aus dem Ressort

Steven Spielbergs «Disclosure Day»: Die Wahrheit über Aliens soll ans Licht – aber was sind die Folgen?

Steven Spielbergs «Disclosure Day»: Die Wahrheit über Aliens soll ans Licht – aber was sind die Folgen?

Meisterregisseur Steven Spielberg meldet sich zurück mit einem neuen Science-Fiction-Thriller. «Disclosure Day» handelt von der Geheimhaltung ausserirdischen Lebens. Der Schlüssel zur Wahrheit heisst Emily Blunt.

12.06.2026

Meistgelesen

Jetzt kommt das Rentenalter 70 auf den Tisch
Trumps erster Auftritt in Evian lässt das Netz explodieren
Lukaschenko stellt sich gegen Putin und reicht Selenskyj die Hand
Passanten stoppen nackte Autofahrerin nach mehreren Crashs
Der grosse Fluch über Frankreichs Weltmeister-Team von 2018

Mehr zum Thema

Popwunder Olivia Rodrigo. Von der Disney-Serie an die Hitparaden-Spitze

Popwunder Olivia RodrigoVon der Disney-Serie an die Hitparaden-Spitze

USA. Olivia Rodrigo, Billie Eilish und Dua Lipa treten bei Grammys auf

USAOlivia Rodrigo, Billie Eilish und Dua Lipa treten bei Grammys auf

Mehr aus dem Ressort

Als Schauspielerin unterwegs. Beatrice Egli wagt den nächsten Karriereschritt und erfüllt sich einen Traum

Als Schauspielerin unterwegsBeatrice Egli wagt den nächsten Karriereschritt und erfüllt sich einen Traum

Neuer Eklat um Høiby. Nach Urteil rastet Mette-Marits Sohn aus – Hand im Gefängnis gebrochen

Neuer Eklat um HøibyNach Urteil rastet Mette-Marits Sohn aus – Hand im Gefängnis gebrochen

Zum 15. Mal ganz vorne. Taylor Swift zieht an Rihanna vorbei – und jagt jetzt die Beatles

Zum 15. Mal ganz vorneTaylor Swift zieht an Rihanna vorbei – und jagt jetzt die Beatles