Mit T-Shirt mitten in L.A.US-Superstar feiert Wallis öffentlich ab – Tourismusregion rätselt
Carlotta Henggeler
16.6.2026
Mit einem Vintage-T-Shirt im Wallis-Look sorgt Olivia Rodrigo für Aufsehen. Warum die US-Sängerin am Fan-Anlass ausgerechnet das Shirt mit Walliser Wappen trägt, bleibt ein Rätsel. Die Region nimmt die unerwartete Werbung jedoch gerne an – und lädt Rodrigo ins Wallis ein.
Olivia Rodrigo, die auf Instagram mehr als 40 Millionen Follower hat, wurde während eines Treffens mit Fans in dem auffälligen Vintage-Shirt fotografiert. Weshalb sich die Sängerin ausgerechnet für dieses Kleidungsstück entschieden hat, bleibt unklar.
Auch die Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion kennt die Hintergründe nicht. Trotzdem freut man sich über die unerwartete Publicity: «Wir sind begeistert über diesen ebenso unerwarteten wie ungewöhnlichen Auftritt», erklärt die Organisation.
Ob das T-Shirt ein Geschenk war, zufällig entdeckt wurde oder von jemandem mit besonderem Geschmack ausgewählt wurde, könne man nicht sagen. Es stammt offenbar vom Online-Shop «arianathrifts». Inzwischen sollen bereits mehrere Websites Nachbildungen des T-Shirts verkaufen.
Für Valais/Wallis Promotion steht jedenfalls fest: Sollte Olivia Rodrigo das Wallis eines Tages selbst entdecken wollen, sei sie herzlich willkommen. «Wir würden uns freuen, ihr die Region und ihre wunderschönen Landschaften zu zeigen!».
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