Die Filmwelt trauert um Paul Teal: Der «One Tree Hill»-Darsteller ist mit nur 35 Jahren gestorben. Wie seine Verlobte auf Instagram mitteilt, hat der Schauspieler den Kampf gegen den Krebs verloren.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Paul Teals Verlobte Emilia Torello nimmt mit emotionalen Worten Abschied von dem «One Tree Hill»-Star.

Teal ist am 15. November 2024 im Alter von 35 Jahren gestorben.

Auch Co-Star Bethany Joy Lenz richtet in einem emotionalen Instagram-Post rührende Worte an ihren Freund.

Lenz betont, wie sehr Teal durch seine Persönlichkeit und Grosszügigkeit auffiel, und bedauert, nicht mehr Zeit mit ihm verbracht zu haben. Mehr anzeigen

«Paul, du warst mein Seelenverwandter, mein zukünftiger Ehemann, mein Halt und meine Zukunft», schreibt Schauspielerin Emilia Torello unter einem Schwarz-Weiss-Foto, das sie zusammen mit ihrem Verlobten Paul Teal zeigt.

Mit herzzerreissenden Worten nimmt sie Abschied von dem «einfühlsamsten, inspirierendsten, zielstrebigsten, selbst diszipliniertesten und liebevollsten Mann».

Torello teilt die traurigen Nachrichten: Teal ist am Freitag, dem 15. November 2024, mit 35 Jahren gestorben. Er habe «mutig gekämpft». Am Schluss konnte er den Krebs aber nicht besiegen. Darüber berichtet unter anderem das US-«People»-Magazin.

«Während ein Teil von mir mit dir gestorben ist, verspreche ich, darum zu kämpfen, Freude im Leben zu finden, so fest wie du jeden Tag gekämpft hast, um zu leben», richtet Torello weiter die Worte an ihren verstorbenen Verlobten.

Bethany Joy Lenz: «Das Leben ist kurz – das denke ich immer wieder»

Auch Bethany Joy Lenz nimmt in einem emotionalen Instagram-Beitrag Abschied von ihrem Kollegen. Sie stand zusammen mit dem verstorbenen 35-Jährigen in der Rolle der Haley James-Scott für «One Tree Hill» vor der Kamera. Teal selbst verkörperte in der siebten Staffel der Serie den abgehalfterter Hollywoodstar Josh.

Co-Star Lenz, die Teal im Jahr 2006 in einer Theateraufführung von «The Notebook» kennengelernt hat, erinnert sich an ihren Freund: «Er war schüchtern und lustig und fühlte sich auf der Bühne so wohl. Wow. Wie seine zweite Haut. Du konntest ihn nicht aus den Augen lassen.»

Zu ihren berührenden Worten postet Lenz ein Video mit Bildern ihres verstorbenen Kollegen. Eines bereue die Schauspielerin: dass sie Teal zu wenig gesehen habe.

Lenz war schliesslich auch diejenige, die Teal für die Rolle des Josh in «One Tree Hill» engagierte, wo sie auch Regie führte. «Mit seinem zurückhaltenden Sinn für Humor und seiner Bereitschaft, sich voll und ganz in jede Figur hineinzuversetzen, war Paul perfekt für diese Rolle. Es war eine Freude, mit ihm in jeder Umgebung zu arbeiten, und er war so grosszügig.»

«Ich wünschte, es wäre mehr gewesen. Ich wünschte, ich hätte jedes Mal angerufen, als ich es wollte, aber dann abgelenkt wurde. Das Leben ist kurz. Das denke ich diese Woche immer wieder. Er war zu jung zum Sterben. Viel zu jung. Ich bin fassungslos.»

Teal sei der Typ gewesen, «der einen Raum erleuchtete, ohne es zu versuchen». Lenz dankt ihrem geschätzten Freund: «Ich werde dich vermissen, Paul. Danke, dass du dein Licht mit uns geteilt hast.»

