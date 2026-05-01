  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Als Waffe eingestuft Oscar geht auf Flug nach Frankfurt zwischenzeitlich verloren

dpa

1.5.2026 - 22:55

Der Oscar, den Talankin hier voller Stolz in die Luft hält, ging auf dem Weg nach Frankfurt verloren. 
Der Oscar, den Talankin hier voller Stolz in die Luft hält, ging auf dem Weg nach Frankfurt verloren. 
Archivbild: dpa

Dass ein Koffer verloren geht, dürfte Flugreisende kaum überraschen. Dass aber auch eine der wichtigsten Filmauszeichnungen verschwinden kann, überraschte den Preisträger dann doch.

DPA

01.05.2026, 22:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Oscar-Preisträger Pawel Talankin reist mit seiner Auszeichnung im Handgepäck von New York nach Frankfurt.
  • Am Flughafen in New York wird er aufgefordert, den Preis als Gepäck aufzugeben.
  • Danach verliert sich plötzlich die Spur des wertvollen Filmpreises.
Mehr anzeigen

Der Oscar-Preisträger Pawel Talankin ist seinen Goldjungen zwischenzeitlich auf denkbar kuriose Weise losgeworden: Der Dokumentarfilmer sei auf dem Weg nach Frankfurt am New Yorker Flughafen aufgefordert worden, den Preis als Gepäck aufzugeben, schrieb sein Kollege David Borenstein auf Instagram. Doch danach habe jede Spur des wertvollen Filmpreises gefehlt. Über die Plattform baten sie die Fluggesellschaft Lufthansa um Hilfe – mit Erfolg.

Lufthansa teilte nun mit, der Oscar sei wieder aufgetaucht. Über die Umstände des Verschwindens konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. «Wir können bestätigen, dass sich die Oscar-Statue mittlerweile in unserer Obhut in Frankfurt befindet. Wir stehen bereits in direktem Kontakt mit dem Gast, um die persönliche Übergabe schnellstmöglich zu arrangieren. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig und haben den Eigentümer um Entschuldigung gebeten», hiess es in einer Stellungnahme der Fluggesellschaft.

Im Karton als Gepäck aufgegeben

Borenstein zufolge war dem Russen die Trophäe von Sicherheitspersonal abgenommen worden mit der Begründung, sie könne als Waffe an Bord benutzt werden. Sie sei dann in einem Karton als Gepäck aufgegeben worden, so der Filmemacher.

Oscar gegen Putin. Streit über «Nobody»-Doku, die zeigt, wie krass Russlands Jugend militarisiert wird

Oscar gegen PutinStreit über «Nobody»-Doku, die zeigt, wie krass Russlands Jugend militarisiert wird

Talankin erhielt den Preis im März für «Ein Nobody gegen Putin» als besten Dokumentarfilm. Der Film ist eine deutsche Co-Produktion (unter anderem Arte und ZDF), die bei arte.tv zu sehen ist.

Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut

Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut

Ob «Variety», «The Guardian» oder «Rolling Stone». Das neuste Werk des südkoreanischen Kult-Regisseurs Park Chan-wook begeistert Kritiker weltweit - auch unseren blue News Film-Redaktor.

28.01.2026

Mehr zum Thema

Kuriose Fakten. Das hast du garantiert noch nicht über die Oscars gewusst

Kuriose FaktenDas hast du garantiert noch nicht über die Oscars gewusst

Oscar-Verleihung. So oft sind diese Stars leer ausgegangen

Oscar-VerleihungSo oft sind diese Stars leer ausgegangen

«Fass mich nicht an». Nach der Oscar-Show kommt es im Hintergrund zur Eskalation

«Fass mich nicht an»Nach der Oscar-Show kommt es im Hintergrund zur Eskalation

Meistgelesen

Immer mehr russische Ölanlagen gehen in Flammen auf
Ukrainisches Militär zerstört Kampfjets und Jagdbomber tief im russischen Hinterland
Windkraft vor Virginia sorgt bei Republikanern für Turbulenzen
Deshalb packt Trump jetzt wieder Strafzölle auf EU-Autos aus
Buckelwal Timmy könnte in die Freiheit schwimmen – aber er tut es nicht