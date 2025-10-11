Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist tot

Hollywood trauertOscar-Preisträgerin Diane Keaton ist tot
Philipp Fischer
11.10.2025
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies sagte ein Sprecher der Familie am Samstag dem US-Magazin «People».
Die durch unzählige Filme bekannte Schauspielerin hatte 1978 den Oscar für ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens Film «Der Stadtneurotiker» gewonnen.
RIP Diane Keaton, 79. Oscar-winning star of Annie Hall, brilliant in the Godfather and Father of the Bride movies. One of Hollywood’s greatest actresses, and a delightful lady. Sad news. pic.twitter.com/rwxUWCaLHp
Keaton sei in Kalifornien gestorben, sagte der Sprecher der Familie. Er machte ansonsten keine Angaben und bat darum, dass die Privatsphäre der Familie akzeptiert werde.
Keaton wurde vielen Filmliebhabern bekannt durch das Mafia-Epos «Der Pate» von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Sie spielte im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen mit und gewann mehrere Auszeichnungen. Ausserdem arbeitete sie auch als Regisseurin.
