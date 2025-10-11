  1. Privatkunden
Hollywood trauert Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist tot

Philipp Fischer

11.10.2025

US-Schauspielerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben.
Archivbild: IMAGO/ZUMA Wire

Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies sagte ein Sprecher der Familie am Samstag dem US-Magazin «People».

,

Agence France-Presse, Philipp Fischer

11.10.2025, 21:11

11.10.2025, 21:44

Die durch unzählige Filme bekannte Schauspielerin hatte 1978 den Oscar für ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens Film «Der Stadtneurotiker» gewonnen. 

Keaton sei in Kalifornien gestorben, sagte der Sprecher der Familie. Er machte ansonsten keine Angaben und bat darum, dass die Privatsphäre der Familie akzeptiert werde.

Keaton wurde vielen Filmliebhabern bekannt durch das Mafia-Epos «Der Pate» von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Sie spielte im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen mit und gewann mehrere Auszeichnungen. Ausserdem arbeitete sie auch als Regisseurin.

Mehr folgt.

Diane Keaton verewigt sich im Zement Hollywoods

Diane Keaton verewigt sich im Zement Hollywoods

Vor dem berühmten Kino Chinese Theater in Los Angeles findet eine matschige Zeremonie statt: Hollywoodstar Diane Keaton verewigt sich in Zement, genauer gesagt: ihre Hände und Füsse.

12.08.2022

