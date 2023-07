Jean Todt und Michelle Yeoh sind endlich verheiratet – 6992 Tage nachdem sie sich kennengelernt haben. imago/Future Image

Nach 19 Jahren als Paar haben sich die Schauspielerin Michelle Yeoh und der ehemalige französische Rennfahrer Jean Todt geheiratet. Die Hochzeit fand mit Familie und Freunden in Genf statt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Yeoh (60) und Jean Todt (77) haben sich in Genf geheiratet.

Das Paar ist seit 19 Jahren zusammen und hat sich nun das Jawort gegeben.

Die chinesische Schauspielerin und der ehemalige französische Rennfahrer haben sich 2004 in Schanghai kennengelernt. Mehr anzeigen

Sie haben es endlich gewagt: Schauspielerin Michelle Yeoh und ihr Verlobter Jean Todt haben sich geheiratet. Nach 19 Jahren als Paar gaben sie sich am Donnerstag, 27. Juli, in Genf das Jawort.

Verlobt waren sie seit 2005, eine Hochzeit stand demnach nicht hoch auf ihrer Prioritätenliste. Auf der Einladung stand zudem, dass sie sich genau 6992 Tage, nachdem sie sich kennengelernt hatten, geheiratet haben.

Ebenfalls eingeladen war der brasilianische Formel-1-Fahrer Felipe Massa, der den Event in einem Instagram-Post festgehalten hat.

«Umgeben von Familie und Freunden sind wir glücklich, diesen besonderen Moment zusammen zu feiern», steht weiter auf der Einladung.

Der Rennfahrer und die Schauspielerin

Michelle Yeoh, 60, selbst äusserte sich 2021 in einem Interview mit dem britischen «Guardian» zum grossen Tag: «Wir haben uns schon lange damit gedroht, uns zu heiraten. Manchmal sagen wir: ‹Moment, haben wir das nicht schon?›»

Ihr Ehemann Jean Todt, 77, stammt aus Südfrankreich und war lange Zeit im Rennsport tätig: Früh in seiner Karriere, 1966, war er Rally-Co-Pilot, nach seiner aktiven Zeit war er CEO bei Ferrari von 2004 bis 2009 und auch Chef von Peugeot Talbot Sport.

Kennengelernt hatten sich Yeoh und Todt ebenfalls in diesem Rahmen: Die chinesische Schauspielerin promotete gerade Ferrari in Schanghai, als Todt für die Marke noch als General Manager fungierte.

Über ihr erstes Treffen sagte die Oscar-Preisträgerin («Everything Everywhere All At Once») einst: «Da war ein ungehobelter Typ, der nicht von der Bühne wollte, also hat ihn Jean beruhigt. Er ist so gross wie ich und konnte die Situation mit einem viel grösseren Mann entschärfen – das war mein erster Eindruck von ihm, ein sehr guter noch dazu.»

