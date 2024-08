Hollywoodstar Kate Winslet kommt im Herbst nach Zürich. Das Zurich Film Festival zeichnet sie für ihre Karriere aus. Gleichzeitig wird Winslet ihren neuen Film vorstellen. Sie spielt darin die Rolle einer Kriegsfotografin. (Archivbild) Vianney Le Caer/AP/dpa

Das Zurich Film Festival 2024 wartet mit einem Hollywoodstar auf: Kate Winslet kommt am 7. Oktober nach Zürich. Sie wird am Festival für ihre Karriere ausgezeichnet und ihren neuen Film vorstellen.

SDA

Oscarpreisträgerin Kate Winslet gehöre zu den «bedeutendsten Schauspielerinnen unserer Zeit», schreiben die Verantwortlichen des Zurich Film Festival (ZFF) in einer Mitteilung von Mittwoch. Sie verweisen auf Filme wie «Titanic», «Sense and Sensibility» oder «Avatar: The Way of Water», in denen Winslet die Hauptrolle gespielt hat.

Darüber hinaus hat Winslet mit Regie-Grössen wie James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry oder Marc Forster zusammengearbeitet.

Für «ihre herausragende schauspielerische Leistung sowie ihre beeindruckende Karriere» ehrt das ZFF Winslet mit dem Golden Icon Award.

Ihr neuester Film, in dem Winslet die Hauptrolle als Kriegsfotografin spielt und den sie gleichzeitig coproduziert hat, ist «Lee – Die Fotografin» von der Regisseurin Ellen Kura.

sda/che