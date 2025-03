Kieran Culkin ist bester Nebendarsteller +++ Conan O'Brien nimmt Karla Sofía Gascón aufs Korn

0.50 Uhr

Eine pro-palästinensische Protestaktion hat am Sonntagnachmittag (Ortszeit) kurzzeitig den Zugang zum roten Teppich der 97. Oscar-Verleihung blockiert. Gegen 15.16 Uhr Ortszeit teilte die Academy den Teilnehmern der Gala mit, dass sie in ihren Fahrzeugen bleiben sollen, weil die Veranstaltung aktuell keine Gäste mehr empfangen könne. Zehn Minuten später hiess es, die Ankunft der Stars könne weitergehen. Der Teppich war in der Zwischenzeit weitgehend leergeräumt. Demonstranten hatten den Informationen zufolge die Highland Avenue in Los Angeles abgeriegelt und den Anreisestrom zu den Oscars kurzzeitig zum Erliegen gebracht.

Demi Moore auf dem roten Teppich. Die US-Schauspielerin ist in der Kategorie «Beste Darstellerin» nominiert und sorgt schon seit Monaten für Oscar-Gerüchte. Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

Auch auf dem roten Teppich waren politische Statements präsent. Der Schauspieler Guy Pearce («The Brutalist») trug bei der Preisverleihung eine Anstecknadel mit der Aufschrift «Free Palestine», die eine weisse Taube und einen goldenen Zweig zeigt. Pearce, der seine Unterstützung für die palästinensische Bevölkerung während der gesamten Preisverleihungssaison mit verschiedenen Ansteckern zum Ausdruck gebracht hat, sagte: «Das ist das Mindeste, was wir tun können.» Er sei für die Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina, sagte er auf dem roten Teppich. Das Gebiet solle so viel Unterstützung wie möglich bekommen, «weil es das absolut braucht», sagte Pearce weiter.