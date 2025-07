Pamela Anderson küsst Liam Neeson bei der Premiere von «The Naked Gun» am 22. Juli 2025 in London auf die Wange. Bild: IMAGO/i Images

Hollywood hat ein neues Traumpaar: Pamela Anderson und Liam Neeson sollen sich bei den Dreharbeiten zur neuen «The Naked Gun»-Komödie nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben gefunden haben.

Das Schauspieler-Paar verbringt laut Insidern viel Zeit in Andersons Haus in Kanada.

Was als Drehbuch-Romanze begann, scheint nun Realität zu sein: Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) sind laut mehreren Medien offiziell ein Paar.

Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, sprang der Funke im Mai 2024 bei den Dreharbeiten zur Neuauflage von «The Naked Gun» in Atlanta über.

«Es ist eine beginnende Romanze. Ehrlich und aufrichtig – und es ist offensichtlich, dass sie sehr aneinander hängen», berichtet ein Insider gegenüber dem «People»-Magazin.

«Pam ist sehr von Liam angezogen, weil er völlig offen ist für ihre Denkweise und Lebensweise, besonders für ihren Umgang mit Ruhm,» berichtet eine Quelle gegenüber «Daily Mail». So habe sich die Verbindung stetig vertieft.

Kuss an Pressetermin in London

Anderson soll Freunden gegenüber schwärmen, Neeson sei «verliebt in sie», bringe Blumen mit und verbringe Zeit mit ihren Hunden und Söhnen.

Sehr vertraut: Dylan Jagger Lee und Brandon Thomas Lee (Söhne von Pamela Anderson), Daniel Neeson und Micheál Neeson (Söhne von Liam Neeson) posieren gemeinsam mit Pamela Anderson und Liam Neeson auf dem roten Teppich bei der Premiere von «The Naked Gun» am 28. Juli 2025 in New York City. Bild: IMAGO/UPI Photo

In den letzten Tagen zeigte sich das Paar auffallend vertraut, zuerst auf dem roten Teppich bei der Premiere von «The Naked Gun» in New York, dann bei der Premiere in London. Bei einem Pressetermin hat Anderson Neeson beinahe auf die Lippen geküsst.

Auch auf Instagram deutete Anderson mit einem Augenzwinkern an, was alle dachten: «Love is in the air.» Dazu postet sie das Lied «L-O-V-E» von Nat King Cole.

Liam Neeson: «Ich bin wahnsinnig in sie verliebt»

Es heisst, das Paar verbringe viel Zeit in Andersons Haus in Kanada, fernab vom Blitzlicht. Dort kocht sie, gärtnert und lebt einen einfachen Alltag.

Pamela Anderson hat sich in den letzten Jahren vom klassischen Starkult distanziert. Nach Jahrzehnten im Rampenlicht – von der TV-Serie «Baywatch» bis zu Skandalschlagzeilen – lebt sie heute bewusst zurückgezogen.

Sie verzichtet auf Make-up, meidet soziale Medien weitgehend und setzt auf Natürlichkeit – ein bewusster Bruch mit ihrem früheren Image.

Ihre Netflix-Doku «Pamela: A Love Story» (2023) zeigte sie als reflektierte, medienkritische Person, die mit Gelassenheit und Selbstbestimmung auf ihre Vergangenheit blickt.

Neesons Begeisterung für Anderson war bereits früher spürbar: Schon im Oktober 2024 erklärte er in einem Interview mit «People»:

«Ich bin wahnsinnig in sie verliebt. Sie ist grossartig in der Zusammenarbeit. Ich kann sie gar nicht genug loben. Kein riesiges Ego. Sie kommt einfach, um die Arbeit zu machen. Sie ist lustig und so unkompliziert.»

Liebesglück nach bewegten Jahren

Pamela Anderson wiederum beschreibt Liam Neeson als «perfekten Gentleman», der sich aufrichtig um sie kümmere. «Er bringt das Beste in einem hervor – mit Respekt, Freundlichkeit und der Tiefe der Erfahrung.»

Verliebte Blicke: Liam Neeson und Pamela Anderson bei der Deutschland-Premiere von «Die nackte Kanone» («The Naked Gun») in Berlin. Bild: Jens Kalaene/dpa

Sowohl Anderson als auch Neeson haben bewegte Lebensgeschichten. Anderson war viermal verheiratet – am bekanntesten mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (1995 bis 1998), dem Vater ihrer Söhne.

Neeson wiederum war von 1994 bis zu ihrem tragischen Unfalltod 2009 mit Schauspielerin Natasha Richardson verheiratet. Seitdem hielt sich der Schauspieler in Liebesdingen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Pamela Anderson und Liam Neeson als überraschendes Leinwandduo in «The Naked Gun» (2025) – in der Neuauflage der Kultkomödie stehen die beiden nicht nur vor der Kamera Seite an Seite. IMAGO/Landmark Media

Im Film «The Naked Gun», einer Neuauflage der legendären Slapstick-Komödie aus den 1980ern, übernimmt Neeson die Rolle des trottligen Ermittlers Detective Frank Drebin Jr..

Anderson spielt derweil Beth, eine glamouröse Nachtclubsängerin. Der Film läuft ab seit dieser Woche in den Schweizer Kinos.

