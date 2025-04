Hasselhoff und Bach heirateten 1989 und liessen sich im Jahr 2006 wieder scheiden. (Archivbild) Nick Ut/AP/dpa

Bei der Beerdigung von Pamela Bach, an der 150 Trauergäste teilnahmen, fehlte ihr Ex-Mann David Hasselhoff, was Fragen aufwirft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pamela Bach wurde am 31. März 2025 in Bel Air beerdigt, wobei 150 Gäste anwesend waren, darunter ihre beiden Töchter Taylor und Hayley.

David Hasselhoff, Bachs Ex-Mann und Vater der Töchter, fehlte überraschend bei der Trauerfeier, obwohl er öffentlich seine Trauer bekundet hatte.

Der Grund für Hasselhoffs Abwesenheit ist unklar. Mehr anzeigen

Anfang März 2025 wurde der Tod von Pamela Bach bekannt, die von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet war. Das Paar hat zwei Töchter, die bei der Beerdigung am 31. März anwesend waren. Doch David Hasselhoff, der Vater der Kinder, war nicht unter den 150 Trauergästen in der Bel Air Church.

Laut dem US-Promiportal «TMZ» berichteten Teilnehmer der Zeremonie, dass Hasselhoff nicht gesehen wurde. Dies wirft Fragen auf, da er kurz nach Bachs Tod in einem emotionalen Social-Media-Post seine Trauer zum Ausdruck brachte.

Die Töchter Taylor und Hayley sowie weitere Familienmitglieder hielten bei der Trauerfeier Reden. Die Sängerin Stacy Citron trat ebenfalls auf. Warum David Hasselhoff nicht anwesend war, bleibt unklar, da sein Sprecher keine Stellungnahme abgab.

Bach und Hasselhoff lernten sich am Set kennen

Pamela Bach verstarb am 5. März durch Suizid in ihrem Haus in den Hollywood Hills, wie US-Medien berichten. Tochter Hayley soll bei der Entdeckung der Leiche dabei gewesen sein.

Pamela Bach wurde 61 Jahre alt. Sie lernte David Hasselhoff in den 80er Jahren am Set von «Knight Rider» kennen und spielte später in «Baywatch» mit. Nach ihrer Trennung folgte ein langwieriger Scheidungskrieg.

Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

