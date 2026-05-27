Das grosse Geheimnis von «Germany’s Next Topmodel» ist bereits vor dem Finale gelüftet worden. Das berichten diverse deutsche Medien. Erstmals wurde das Finale vorab aufgezeichnet, die Gewinner standen also schon im Februar fest. Ausgestrahlt wird die Entscheidung jedoch erst jetzt.
Der Grund für den Leak: Traditionell zieren die Gewinner das Cover der «Harper’s Bazaar». Die neue Ausgabe wurde jedoch schon vor der TV-Ausstrahlung an Abonnenten verschickt. Dadurch landeten die Fotos im Internet – und damit auch die Namen der Sieger.
Jetzt kommt ein Spoiler
Wer das Finale noch unvoreingenommen sehen will, sollte nicht weiterlesen. Die sechs Finalisten – Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) – standen alle für das Cover-Shooting vor der Kamera. Sie posierten in eleganter Abendgarderobe für mögliche Titelseitenbilder.
Wie die geleakte Ausgabe zeigt, konnten sich am Ende Aurélie und Ibo den Sieg sichern. Damit ist das Ergebnis der aktuellen Staffel bereits vor der Ausstrahlung bekannt geworden.
Sender bleibt ruhig
Der Sender reagiert gelassen auf die Panne. Sprecher Christoph Körfer erklärt gegenüber «Bild»: «Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im GNTM-Finale passiert.»
Trotz des Leaks soll das Finale ein Highlight bleiben. Heidi Klum (52) holt sich prominente Unterstützung auf den Laufsteg, darunter Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47), Demi Lovato (33), Adriana Lima (44), Winnie Harlow (31) sowie die Designer Dan und Dean Caten (beide 61).