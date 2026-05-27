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Magazin Leakt Bilder Panne bei GNTM – Sieger vor TV-Ausstrahlung bereits bekannt

Samuel Walder

27.5.2026

Durch einen Leak eines Magazins sind die Gewinner von GNTM 2026 schon bekannt. 
Durch einen Leak eines Magazins sind die Gewinner von GNTM 2026 schon bekannt. 
Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Das Finale von «Germany’s Next Topmodel» ist noch nicht ausgestrahlt – doch die Gewinner stehen bereits fest. Ein Magazin-Leak hat das Ergebnis vorzeitig öffentlich gemacht.

Redaktion blue News

27.05.2026, 09:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Finale von «Germany’s Next Topmodel» wurde erstmals vorab aufgezeichnet. Dadurch standen die Sieger schon Monate vor der TV-Ausstrahlung fest.
  • Durch die früh verschickte «Harper’s Bazaar» wurden die Gewinner nun geleakt. Laut den veröffentlichten Bildern gewinnen Aurélie und Ibo die aktuelle Staffel.
  • Trotz der Panne hält ProSieben am Finale fest. Heidi Klum präsentiert dort zahlreiche internationale Stargäste wie Sharon Stone und Demi Lovato.
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Das grosse Geheimnis von «Germany’s Next Topmodel» ist bereits vor dem Finale gelüftet worden. Das berichten diverse deutsche Medien. Erstmals wurde das Finale vorab aufgezeichnet, die Gewinner standen also schon im Februar fest. Ausgestrahlt wird die Entscheidung jedoch erst jetzt. 

Der Grund für den Leak: Traditionell zieren die Gewinner das Cover der «Harper’s Bazaar». Die neue Ausgabe wurde jedoch schon vor der TV-Ausstrahlung an Abonnenten verschickt. Dadurch landeten die Fotos im Internet – und damit auch die Namen der Sieger.

Jetzt kommt ein Spoiler

Wer das Finale noch unvoreingenommen sehen will, sollte nicht weiterlesen. Die sechs Finalisten – Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) – standen alle für das Cover-Shooting vor der Kamera. Sie posierten in eleganter Abendgarderobe für mögliche Titelseitenbilder.

Ibo (Mitte), und Aurélie, (zweite von rechts), sollen das GNTM-Finale 2026 gewonnen haben.
Ibo (Mitte), und Aurélie, (zweite von rechts), sollen das GNTM-Finale 2026 gewonnen haben.
Instagram

Wie die geleakte Ausgabe zeigt, konnten sich am Ende Aurélie und Ibo den Sieg sichern. Damit ist das Ergebnis der aktuellen Staffel bereits vor der Ausstrahlung bekannt geworden.

Sender bleibt ruhig

Der Sender reagiert gelassen auf die Panne. Sprecher Christoph Körfer erklärt gegenüber «Bild»: «Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im GNTM-Finale passiert.»

Trotz des Leaks soll das Finale ein Highlight bleiben. Heidi Klum (52) holt sich prominente Unterstützung auf den Laufsteg, darunter Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47), Demi Lovato (33), Adriana Lima (44), Winnie Harlow (31) sowie die Designer Dan und Dean Caten (beide 61).

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