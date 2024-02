Swift-Mania in Sydney

STORY: Swift-Mania auf höchster Stufe. Bereits Tage vor dem Konzert standen Tausende Taylor-Swift-Fans in der australischen Metropole Sydney stundenlang Schlange für Fanartikel. «Ich denke, wenn man für etwas so viel Leidenschaft hat, dann nimmt man viel Mühe auf sich. Über diese Hingabe darf man nicht urteilen. Ich denke, jeder hier liebt Taylor Swift. Sie kennen die Lieder und sind bereit, stundenlang Schlange zu stehen, um ihre Fanartikel zu bekommen. Das zeigt doch, wie sehr ihre Fans sie lieben.» «Oh, Australier könnt so viel lauter sein. Ich denke, dass Taylor nach Australien kommt, wegen dieser Fans und dass sie weiss, dass es toll werden wird. Nicht, dass dies in den USA und in Tokio nicht der Fall gewesen wäre, aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Umgebung hier so einladend ist, dass ich weiss, dass die Show die magischste Show sein wird, die ich je gesehen habe.» «Wir haben so viele Freunde aus verschiedenen Ländern und Städten. Wir kommen alle zusammen für etwas, das uns so viel bedeutet.» Taylor Swift, die US-amerikanische Sängerin, gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. In den vergangenen Tagen hat die 34-Jährige bereits mehrere Mega-Konzerte in Melbourne vor jeweils fast 100.000 Fans gegeben. Nun wird sie in Sydney erwartet, wo sie ab Freitag vier ausverkaufte Termine wahrnehmen will. Insgesamt werden daher Hunderttausende Swift-Fans erwartet. Die Swift-Mania dürfte daher in der australischen Millionenstadt vermutlich noch eine Weile anhalten.

27.02.2024