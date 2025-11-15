  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pontifex mag Hollywood Papst Leo XIV. verrät seine fünf absoluten Lieblingsfilme

Bruno Bötschi

15.11.2025

Papst Leo XIV. trifft sich am nächsten Samstag mit mehreren Filmstars im Vatikan, um den «Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen».
Papst Leo XIV. trifft sich am nächsten Samstag mit mehreren Filmstars im Vatikan, um den «Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen».
Bild: sandra Tarantino/AP/dpa

Hollywood trifft Vatikan: Bei einer Sonderaudienz an diesem Wochenende trifft Papst Leo XIV. unter anderem Cate Blanchett und Viggo Mortensen. Vorab verriet der 70-Jährige, welches seine Lieblingsfilme sind.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi

15.11.2025, 08:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Film trifft Kirche: Bei einer Sonderaudienz wird Papst Leo XIV. unter anderem mit den beiden Schauspielerinnen Cate Blanchett und Monica Bellucci sprechen.
  • Kurz vor dem Treffen verriet gebürtige US-Amerikaner, welches seine fünf Lieblingsfilme sind.
  • Was dabei auffällt? Vier Produktionen sind Hollywood-Filme.
Mehr anzeigen

Papst Leo XIV. hat heute Samstag drei Dutzend Vertreter*innen der Filmbranche zu einer Sonderaudienz zu sich in den Vatikan eingeladen.

Unter den internationalen Filmstars, die das Oberhaupt der katholischen Kirche treffen werden, sind unter anderem Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica und Chris Pine treffen. Ebenfalls mit dabei sein werden Spike Lee, Alison Brie und Gus Van Sant.

Solche Audienzen für Künstler*innen gab es auch schon in der Amtszeit von Vorgänger Franziskus. Erst vor einigen Tagen hat Leo bereits Hollywoodstar Robert De Niro empfangen.

Der Papst mag einen Weihnachtsklassiker

Im Vorfeld des samstäglichen Treffen mit Kino-Grössen hat der Pontifex nun verraten, welches seine Lieblingsfilme sind. Was dabei auffällt? Es sind fast alles Produktionen aus Hollywood.

Kein Witz: Komiker-Treffen im Vatikan. Papst Franziskus albert mit Hazel Brugger herum

Kein Witz: Komiker-Treffen im VatikanPapst Franziskus albert mit Hazel Brugger herum

Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte den Weihnachtsklassiker «Ist das Leben nicht schön?» (1946) mit James Stewart, die Verfilmung des Musicals «The Sound of Music» (auf Deutsch: «Meine Lieder – meine Träume», 1965) und «Eine ganz normale Familie» (1980) des kürzlich verstorbenen US-Schauspielers Robert Redford.

Einziger nicht-amerikanischer Film in der päpstlichen Liste ist «Das Leben ist schön» (1997), für den der italienische Regisseur Roberto Benigni mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist.

Papst Leo will «Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen»

In der Einladung für die päpstlichen Kino-Audienz heisst es, Leo wolle den «Dialog mit der Welt des Kinos – insbesondere mit Schauspielern und Regisseuren – vertiefen und die Möglichkeiten erkunden, die die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung menschlicher Werte bietet».

Das Künstler-Treffen wird vom Kultur-Dikasterium des Vatikans im Rahmen des Heiligen Jahres organisiert.

Der 70-Jährige ist der erste Pontifex in der Geschichte der katholischen Kirche, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholik*innen.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Konklave»: Intrigen und Machtspiele machen aus Papstwahl einen Thriller

«Konklave»: Intrigen und Machtspiele machen aus Papstwahl einen Thriller

Der Papst ist tot. In «Konklave» entbrennt ein Machtkampf um die Nachfolge – inklusive schockierender Enthüllungen. Mittendrin Schauspieler Ralph Fiennes, der auf eine Oscarnominierung hoffen darf.

28.11.2024

Konklave jetzt mit blue Video streamen

Mehr zum Thema

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone. «Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone«Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

blue News empfiehlt. Streaming-Tipps der Woche

blue News empfiehltStreaming-Tipps der Woche

Mörder aus dem Kinderzimmer. «Adolescence» – der tödliche Albtraum einer Familie

Mörder aus dem Kinderzimmer«Adolescence» – der tödliche Albtraum einer Familie

Meistgelesen

Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Shiffrin fährt ihr eigenes Rennen – Holdener, Rast und Meillard mit grossen Rückständen
Diese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt
Blinde Schweizerin Bernarda begeistert bei Voice of Germany
Darum räumt ein Blitzer in Winterthur so richtig ab