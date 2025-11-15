Papst Leo XIV. trifft sich am nächsten Samstag mit mehreren Filmstars im Vatikan, um den «Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen». Bild: sandra Tarantino/AP/dpa

Hollywood trifft Vatikan: Bei einer Sonderaudienz an diesem Wochenende trifft Papst Leo XIV. unter anderem Cate Blanchett und Viggo Mortensen. Vorab verriet der 70-Jährige, welches seine Lieblingsfilme sind.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Film trifft Kirche: Bei einer Sonderaudienz wird Papst Leo XIV. unter anderem mit den beiden Schauspielerinnen Cate Blanchett und Monica Bellucci sprechen.

Kurz vor dem Treffen verriet gebürtige US-Amerikaner, welches seine fünf Lieblingsfilme sind.

Was dabei auffällt? Vier Produktionen sind Hollywood-Filme. Mehr anzeigen

Papst Leo XIV. hat heute Samstag drei Dutzend Vertreter*innen der Filmbranche zu einer Sonderaudienz zu sich in den Vatikan eingeladen.

Unter den internationalen Filmstars, die das Oberhaupt der katholischen Kirche treffen werden, sind unter anderem Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica und Chris Pine treffen. Ebenfalls mit dabei sein werden Spike Lee, Alison Brie und Gus Van Sant.

Solche Audienzen für Künstler*innen gab es auch schon in der Amtszeit von Vorgänger Franziskus. Erst vor einigen Tagen hat Leo bereits Hollywoodstar Robert De Niro empfangen.

Der Papst mag einen Weihnachtsklassiker

Im Vorfeld des samstäglichen Treffen mit Kino-Grössen hat der Pontifex nun verraten, welches seine Lieblingsfilme sind. Was dabei auffällt? Es sind fast alles Produktionen aus Hollywood.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte den Weihnachtsklassiker «Ist das Leben nicht schön?» (1946) mit James Stewart, die Verfilmung des Musicals «The Sound of Music» (auf Deutsch: «Meine Lieder – meine Träume», 1965) und «Eine ganz normale Familie» (1980) des kürzlich verstorbenen US-Schauspielers Robert Redford.

Einziger nicht-amerikanischer Film in der päpstlichen Liste ist «Das Leben ist schön» (1997), für den der italienische Regisseur Roberto Benigni mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist.

Papst Leo will «Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen»

In der Einladung für die päpstlichen Kino-Audienz heisst es, Leo wolle den «Dialog mit der Welt des Kinos – insbesondere mit Schauspielern und Regisseuren – vertiefen und die Möglichkeiten erkunden, die die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung menschlicher Werte bietet».

Das Künstler-Treffen wird vom Kultur-Dikasterium des Vatikans im Rahmen des Heiligen Jahres organisiert.

Der 70-Jährige ist der erste Pontifex in der Geschichte der katholischen Kirche, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholik*innen.

