«Habe Angst vor Spinnen, Bienen – und zu sterben» Paris Hilton möchte 150 Jahre alt werden – auch dank eines Luxus-Spas

Lea Oetiker

18.11.2025

Paris Hilton hat Angst vor dem Tod.
Paris Hilton hat Angst vor dem Tod.
Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Influencerin Paris Hilton ist erst 44 Jahre alt, beschäftigt sich aber schon jetzt mit dem Thema Sterben. Davon wähnt sie sich weit entfernt. Sie möchte mindestens 150 Jahre alt werden, verriet sie in einem Interview.

Teleschau

18.11.2025, 16:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Paris Hilton will über 100 Jahre alt werden und hat Angst vor dem Tod.
  • In ihrem neuen Luxushaus plant sie einen pinken Wellnessbereich für ein längeres Leben.
  • «Der ganze Raum wird pink mit Kristallen, es wird aussehen, als ob Sie in eine andere Sphäre einträten, fast wie auf einem anderen Planeten», sagte sie.
Mehr anzeigen

Mit ihren aktuellen 44 Jahren hat Paris Hilton ihr angestrebtes Alter nicht einmal zur Hälfte erreicht. In einem Interview mit dem «Sunday Times Magazine» erklärte die Influencerin, weit über 100 Jahre werden zu wollen. «Ich habe meine Freunde sagen hören, so 150, 160 Jahre alt könne man schon werden», antwortete sie auf die entsprechende Frage des Journalisten.

Bestenfalls wolle sie ewig leben, fügte der einstige Reality-Star hinzu. «Es gibt wenige Dinge, vor denen ich Angst habe, ausser Spinnen, Bienen – und zu sterben.» Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, steht für sie, die im katholischen Glauben erzogen wurde, ausser Frage: «Weil ich mir vorstelle, wenn da gar nichts käme - obwohl ich weiss, dass das nicht der Fall ist -, das wäre schrecklich langweilig.»

Paris Hilton plant Luxus-Wellnessbereich

Für ein längeres Leben möchte die Geschäftsfrau entsprechend handeln. In ihrem neuen Anwesen in Los Angeles, das sie im Sommer mit Ehemann Carter Reum für kolportierte 63 Millionen Dollar (umgerechnet rund 55 Millionen Euro) erworben hat, will sie einen riesigen Wellnessbereich errichten. «Der ganze Raum wird pink mit Kristallen, es wird aussehen, als ob Sie in eine andere Sphäre einträten, fast wie auf einem anderen Planeten», sagte sie.

Paris Hilton ist die Tochter des Unternehmers und Hotelerben Richard Hilton und der Schauspielerin Kathy Hilton. Berühmtheit erlangte sie in den 2000er-Jahren als Model und Darstellerin der Reality-Sendung «The Simple Life». Für Schlagzeilen sorgte 2004 auch das Video, das ihr einstiger Partner Rick Salomon unter dem Titel «1 Night in Paris» veröffentlicht hatte. Es zeigt die beiden bei intimen Liebesspielen in einem Luxushotel in Las Vegas. Bislang erfolglos versuchte sich Hilton als Schauspielerin und Sängerin.

