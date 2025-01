Paris Hilton bringt Pflegehund Zuzu nach den Bränden in Los Angeles zu seiner Besitzerfamilie zurück. @parishilton (Instagram)

Paris Hilton hat ihren Pflegehund Zuzu nach den verheerenden Bränden in Los Angeles wieder mit seiner Familie vereint. Nachdem die Familie ihr Zuhause verloren hatte, fand die emotionale Wiedervereinigung statt.

Paris Hilton verabschiedet sich von ihrem Pflegehund Zuzu, den sie nach den Bränden in Los Angeles betreut hatte. Die 43-jährige DJ teilte ein Video auf Instagram, das die Wiedervereinigung von Zuzu mit ihrer Familie zeigt, die ihr Zuhause in den Bränden verloren hatte.

«Abschied nehmen ist nie einfach, aber solche Momente zeigen, warum Pflege so wichtig ist 🐶🐾❤️», schrieb Hilton in ihrem Beitrag. «Zuzu kam in mein Leben in einer der schwierigsten Zeiten und war ein wahrer Hoffnungsschimmer. Der Abschied fiel mir schwer, aber das Glück in den Gesichtern ihrer Familie zu sehen, machte alles lohnenswert. 🥰🏡✨.»

Hilton bedankte sich bei der Pasadena Humane Society für die Unterstützung bei der Pflege und äusserte ihre Vorfreude, erneut als Pflegemutter tätig zu werden. In dem berührenden Video begrüsste Hilton die Besitzer von Zuzu in ihrem Zuhause.

Hund machte Filmabende mit den Hiltons

Die Mutter und ihr Sohn freuten sich sichtlich, ihren Hund wiederzusehen, während Hilton von der Zeit mit Zuzu erzählte. Die Frau dankte Hilton für ihre Grosszügigkeit. «Ich liebe sie so sehr. Sie ist ein kleiner Engel», antwortete Hilton.

«Sie haben geholfen, sie zu retten», erwiderte die Frau. Hilton umarmte sie sofort und drückte ihr Mitgefühl für den Verlust ihres Hauses in Altadena, Kalifornien, aus. «Es rettet die ganze Woche meines Sohnes, dass er seinen Hund zurückbekommt!»

Hilton erzählte, dass sie Zuzu am Tag zuvor hatte pflegen lassen und dass der Hund Filmabende in Hiltons Bett mit ihr und ihrem Ehemann Carter Reum genossen hatte. «Ich schätze es wirklich sehr», sagte die Frau zu Hilton und fügte hinzu: «Mein anderer Sohn freut sich auch, sie zu sehen.»

Auch Hiltons Haus fiel den Bränden zum Opfer

Beim Abschied sagte Hilton zu Zuzu, dass sie immer ihre «sliving mom» bleiben würde, und überreichte der Familie Geschenke. «Oh mein Gott! Was, Paris?! Das ist unglaublich», sagte die Frau. «Oh mein Gott, ich weiss nicht, was ich sagen soll. Danke. Vielen, vielen Dank.»

Die Interaktion mit der Familie fand vor dem Hintergrund der anhaltenden Verwüstungen durch die Waldbrände statt. Die tödlichen Palisades- und Eaton-Brände brachen erstmals am Dienstag, den 7. Januar, aus. Seitdem sind 27 Menschen gestorben und Tausende von Gebäuden wurden zerstört, ganze Gemeinden wurden vertrieben.

Neben der Familie von Zuzu hatte Hilton zuvor bekannt gegeben, dass auch ihr Haus in Malibu den Bränden zum Opfer fiel. Hilton begann sofort, ihrer Gemeinschaft zu helfen, und engagierte sich freiwillig bei der Pasadena Humane Society.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.