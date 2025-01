Pascal Bär: «Keiner mit gesundem Menschenverstand beneidet mich»

«Adieu Heimat»: Schweden-Auswanderer Pascal Bär hat sich einen Lebenstraum erfüllt Pascal Bär betreibt in Schweden die Tandsjö-Farm. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Auf dem Hof leben seine Söhne Yanick … Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm … Bärs Sohn hilft auf dem Hof mit. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Pascal Bärs Söhne Yanick und Finn (8) lieben das Leben in Schweden. Bild: zVg Die Tandsjö-Farm ist von Stockholm aus in zirka fünf Autostunden erreichbar. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Auf der Farm gibt es Campingplätze und Ferienhäuser zur Miete. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Wer die Natur liebt, ist hier am richtigen Ort. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Im Winter können Schneemobil-Touren unternommen werden. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm «Adieu Heimat»: Schweden-Auswanderer Pascal Bär hat sich einen Lebenstraum erfüllt Pascal Bär betreibt in Schweden die Tandsjö-Farm. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Auf dem Hof leben seine Söhne Yanick … Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm … Bärs Sohn hilft auf dem Hof mit. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Pascal Bärs Söhne Yanick und Finn (8) lieben das Leben in Schweden. Bild: zVg Die Tandsjö-Farm ist von Stockholm aus in zirka fünf Autostunden erreichbar. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Auf der Farm gibt es Campingplätze und Ferienhäuser zur Miete. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Wer die Natur liebt, ist hier am richtigen Ort. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm Im Winter können Schneemobil-Touren unternommen werden. Bild: Instagram.com/tandsjoe_farm

Der Schweizer Forstwart Pascal Bär hat sich mit seiner Familie in Schweden seinen Auswanderer-Traum erfüllt. Dort betreibt er eine Anlage mit Camping und Ferienhäuser – und chrampft sieben Tage die Woche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pascal Bär (35) aus Villmergen AG ist im Juli 2021 mit seiner Familie nach Schweden ausgewandert.

Dort hat Familie Bär die Tandsjö-Farm erworben. Ein Bauernhof. Nach einer Trennung von seiner Ex-Frau Anja lebt nun Pascal Bär mit seinen Söhnen Yanick (9) und Finn (8) alleine auf der Farm.

Die TV-Dokureihe «Adieu Heimat» hat Familie Bär in Schweden besucht und die Auswanderung begleitet. Die neusten Folgen sind ab Montag, 20. Januar, um 20.15 Uhr auf 3+ zu sehen.

«Adieu Heimat» hat weitere Auswanderer begleitet: Der Walliser Luca Golob will als Ballermann-Sänger durchstarten, das Berner Ehepaar Pastore betreibt auf Sansibar ein Hotel, Janine «Jane» aus dem Kanton Schwyz will in Los Angeles als Modedesignerin Fuss fassen; die St-Gallerin Janin Reich will in Italien ein hundefreundliches B&B aufbauen und Melanie Müller aus Zürich arbeitet als Reisebegleitung auf den Malediven. Mehr anzeigen

«Keiner mit gesundem Menschenverstand beneidet mich», sagt TV-Auswanderer Pascal Bär (35) zu blue News im Interview.

Wer eine romantische Bullerbü-Vorstellung eines Auswanderer-Lebens hat, der liegt falsch.

Pascal Bär aus Villmergen AG hat sich mit seiner Familie im Sommer 2021 den Traum seines Lebens erfüllt und die idyllische Tandsjö-Farm in Schweden erworben.

Dort lebt er mit seinen Söhnen Yanick und Finn. Aus dem ehemaligen schwedischen Bauernhof hat Bär eine Ferienanlage erbaut. Die Auswanderung hatte auch ihre Schattenseite: Bär und seine Frau haben sich in Schweden getrennt, sie ist in die Schweiz zurückgekehrt.

Nach dem Ehe-Aus wurde es für den Auswanderer finanziell schwieriger. Deshalb führt er heute ein Chrampfer-Leben: «Ich arbeite 7 Tage die Woche, ich habe keine Zeit für mich», sagt der 35-Jährige. Seine ganze Energie steckt der Schweizer Auswanderer mit seinen Söhnen in die Tandsjö-Farm. Zu tun gibt es mehr als genug.

Er vermietet Campingplätze und ein Ferienhaus. Auch Schneemobil-Touren bietet der Aargauer an. Zudem verkauft er Brennholz und Eier ab Hof. Pascal Bär ist ein Tausendsassa: Der gelernte Forstwart hat sich ausserdem ein kleines Unternehmen im Bereich Forst- und Bau-Dienstleistungen aufgebaut.

Dieses Jahr wird Bär die Elektroanlage der Farm erneuern, für die Camper Ladesäulen anbauen, ein Dusch- und WC-Hüsli aufbauen und ein zweites Ferienhaus renovieren.

Pascal Bär: «Aufgeben war nie ein Thema»

Es ist ein bescheidenes und geschaffiges Leben. «Aufgeben? Das war nie ein Thema», sagt Pascal Bär.

Auf der Tandsjö-Farm fühlen sich die beiden Bär-Buben wohl, sie lieben die Freiheiten auf dem Land und die Natur um sie herum, samt Hühnern, dem Berner Sennenhund Bärli, den Schafen, Ziegen und Kaninchen.

Auch in der alten Heimat besass Pascal Bär ein Eigenheim: «In der Schweiz sparst du, bis du dir ein Haus kaufen kannst – danach zahlst du es ab», resümiert er. Und frei habe er sich da nicht gefühlt: Wollte er grillieren, motzte der Nachbar, wurde am Wochenende frühmorgens der Rasen gemäht, rümpfte man die Nase in der Nachbarschaft.

Fondue und Raclette aus der Schweiz

Aus der Schweiz vermisst der TV-Auswanderer nebst Freunden und Familie nur Raclette und Fondue.

Zum Glück kennt Bärs Umfeld seine Vorliebe und seine Freunde rüsten den 35-Jährigen mit der Schweizer Köstlichkeit aus.

Ein Fondue oder Raclette ist eben schon eine feine Sache – egal ob in der Heimat oder an in einer verschneiten Bullerbü-Landschaft in Schweden.

