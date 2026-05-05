Patrice Aminati offenbart: «Ich werde künstlich am Leben gehalten»

Patrice Aminati kritisierte in «Hart aber fair» das deutsche Gesundheitssystem. (Archivbild) Imago

Bei der TV-Sendung «Hart aber fair» kritisiert Patrice Aminati das deutsche Gesundheitssystem scharf. Sie verlangt Hautkrebs-Screenings bereits ab 14 Jahren.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrice Aminati lebt mit Hautkrebs und sagt, sie werde dank Medikamenten «künstlich am Leben gehalten».

Die geplanten Milliarden-Einsparungen im deutschen Gesundheitssystem kritisiert sie scharf und fordert stattdessen mehr Prävention.

Besonders wichtig sei ihr ein Hautkrebs-Screening bereits ab 14 Jahren. Mehr anzeigen

Seit drei Jahren lebt Patrice Aminati mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs. «Ich werde dank Medikamenten künstlich am Leben gehalten», erklärte die Mutter einer zweijährigen Tochter zu Beginn der «Hart aber fair»-Sendung mit dem Thema «Teuer und nur Mittelmass – was läuft schief bei Ärzten, Kliniken und Kassen?».

Behandlungen wie teure Immuntherapien wünsche sie niemandem. «Es muss aber nicht sein», fügte sie hinzu, denn durch Vorsorge liessen sich Kosten im Gesundheitswesen sparen.

Genau das ist das Ziel der Gesundheitsreform von Bundesministerin Nina Warken. Insgesamt 16,3 Milliarden Euro soll die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2027 einsparen, um die Beitragssätze zu stabilisieren Die Streichung des seit 2008 bestehenden Hautkrebsscreenings könnte jährlich etwa 240 Millionen Euro bringen. Für Aminati ist das noch nicht einmal ein Tropfen auf den heissen Stein: «Allein was meine Krebserkrankung in den letzten Jahren gekostet hat...», sagte sie.

Statt das Screening zu streichen, solle die Früherkennung bereits ab 14 Jahren angeboten werden. Auch die Informationen über Vorsorgemöglichkeiten müssten verstärkt werden: «Ich habe das (Anm.: Risiko) total unterschätzt», gab die Unternehmerin zu, «ich möchte nicht, dass andere den gleichen Fehler machen.»

Das Hautkrebsscreening solle nicht eingeschränkt werden, räumte CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck mit dem Missverständnis auf. Vielmehr soll überprüft werden, «ob das Hautkrebsscreening so Sinn macht oder ob KI-gestützte Screenings besser wären», betonte er. Bloss die Wirksamkeit der Massnahme soll evaluiert werden.

Aminati konnte das nicht so recht glauben und hakte noch einmal nach: «Es ist kein Beschluss?». Erst als Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen versicherte, dass die Früherkennung nicht gestrichen werde, war sie beruhigt: «Das ist ein schönes Ergebnis des Abends.»

«Keine Kürzung und kein Beschluss», bekräftigte Streeck nochmals, und stellte sich auf die Seite Aminatis: «Das Beitragsstabilisierungsgesetz bringt nur Zeit, aber wir müssen ein Gesundheitssystem und eine Vision entwerfen, die präventionszentriert sind», meinte er und fügte hinzu: «Das ist der grösste Schalthebel.»

«Digitalisierung so gut aufgestellt wie bei ESC-Ergebnissen»

Aber nicht der einzige Hebel. Es müsse Ordnung ins System kommen, betonte Streeck: «Wir haben ein extrem teures Gesundheitssystem, aber es gibt keine richtige Steuerung.» Ein Primärarzt könnte alle Arzttermine auf dem Versorgungspfad koordinieren. «Das bedeutet, dass man eine gute Digitalisierung braucht», sagte er.

«Bei der Digitalisierung sind wir ungefähr so gut aufgestellt wie bei Ergebnissen des Eurovision Song Contests», erklärte Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und sorgte mit seiner Bemerkung für Lacher im Publikum. Dann aber wurde er wieder ernst. Durch mehr Steuerung könnten auch Termingengpässe vermieden werden, stimmte er Streeck zu. «Das Hauptproblem ist der ungesteuerte Zugang zu allen Ärzten. Niemand muss sich einer medizinischen Notwendigkeitsprüfung unterziehen», kritisiere er.

In manchen Regionen gelange man schnell an eine Vergütungsobergrenze bei den gesetzlichen Krankenkassen. «Wenn nach 10 Wochen das Budget aufgebraucht ist, verdienen sie (Anm.: Ärzte) gar nichts mehr», beschrieb er den Druck auf die Praxen. Gerade in diesen strukturschwachen Regionen müsse durch Telemedizin der digitale Austausch erleichtert werden, fügte Gesundheitsökonomin Clara Schlagowski hinzu.

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