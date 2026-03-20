Daniel und Patrice Aminati haben sich im September 2025 getrennt. picture alliance / Geisler-Fotopress

Die an unheilbarem schwarzem Hautkrebs erkrankte Patrice Aminati hat auf Instagram über eine medizinische Untersuchung berichtet. Obwohl sie nicht wie erhofft verlief, bleibt die 30-Jährige zuversichtlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrice Aminati berichtete auf Instagram, dass ihre jüngste Untersuchung nicht wie erhofft verlief.

Die 30-Jährige leidet seit 2023 an unheilbarem schwarzem Hautkrebs, der inzwischen nur noch palliativ behandelt werden kann.

Trotz der ernsten Lage zeigt sie sich zuversichtlich. Mehr anzeigen

Patrice Aminati teilt erneut ein Gesundheitsupdate – mit ernüchternden Nachrichten. Ihre jüngste Untersuchung sei «nicht wie erhofft» verlaufen, schreibt sie auf Instagram. Nun würden weitere Untersuchungen anstehen.

Die 30-Jährige machte im Frühling 2023 öffentlich, dass sie an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. Inzwischen gilt ihre Erkrankung als unheilbar, sie kann nur noch palliativ behandelt werden.

«Das Leben besteht nicht nur aus Momenten, die man feiern kann»

Trotzdem bleibt die Noch-Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati zuversichtlich. In einem Video, das sie in ihrer Instagram-Story teilt, sagt sie: «Das Leben besteht nicht nur aus Momenten, die man feiern kann.» Es gehe auch darum, schwierige Tage anzunehmen – und das Beste daraus zu machen. Kurz darauf teilte sie Videos von sich und ihrer Tochter im Park.

Von Daniel Aminati hat sich Patrice im September 2025 getrennt. Trotz der schwierigen Umstände betonten beide, weiterhin als Familie für ihre gemeinsame Tochter sein zu wollen.

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