Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

Patrice Aminati und TV-Moderator Daniel Aminati haben sich getrennt. Die beiden haben eine Tochter. Annette Riedl/dpa (Archivbild)

«Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren»: Moderatorin Patrice Aminati hat sich von ihrem Ehemann Daniel getrennt, wie sie der «Bild» bestätigt.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Patrice Aminati und ihr Ehemann Daniel haben sich getrennt. Die Moderatorin bestätigt das Liebes-Aus via Instagram und gegenüber der «Bild»: «Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders.»

Sie habe für die Liebe und die Ehe gekämpft, erklärt Patrice Aminati. Doch je mehr sie gegeben habe, desto weniger sei zurückgekommen, sagt Aminati. Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen.

Bei der Trennung habe auch ihre Krebserkrankung eine Rolle gespielt. So habe sie dadurch erkannt, wie sehr ihre Beziehung bereits brüchig geworden sei. «Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren. Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung», schreibt die 30-Jährige wenig später via Instagram.

«Mama, sei nicht traurig»

Besonders belastet habe sie, dass ihre kleine Tochter längst spürte, dass etwas nicht stimmte. «Mama, sei nicht traurig», sagte sie demnach zu ihr. Da sei ihr klar geworden, dass sie nicht länger warten dürfe.

Seit ihrer Trennung lebt sie mit ihrer Tochter bei ihren Eltern, die sie unterstützen und bei der Bewältigung des Alltags helfen. «Ich wünsche mir sehr, dass Daniel und ich als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden und von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden. Es wird schwer – aber ich wünsche, dass wir das schaffen», so Aminati in ihrer Instagram-Story.

Im letzten Jahr hat Patrice Aminati ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Sie hat schwarzen Hautkrebs. Die Influencerin dokumentiert ihre Krebstherapie öffentlich. Auf Instagram lässt sie ihre Follower an ihrer Therapie teilhaben.