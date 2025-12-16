Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ging nicht anders» Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

Oliver Kohlmaier

16.12.2025

Patrice Aminati und TV-Moderator Daniel Aminati haben sich getrennt. Die beiden haben eine Tochter. 
Patrice Aminati und TV-Moderator Daniel Aminati haben sich getrennt. Die beiden haben eine Tochter. 
Annette Riedl/dpa (Archivbild)

«Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren»: Moderatorin Patrice Aminati hat sich von ihrem Ehemann Daniel getrennt, wie sie der «Bild» bestätigt.

Redaktion blue News

16.12.2025, 18:53

16.12.2025, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Patrice Aminati hat sich von Daniel Aminati getrennt.
  • Die 30-Jährige bestätigte gegenüber «Bild» das Ehe-Aus.
  • Die Trennung soll bereits am 23. September erfolgt sein.
Mehr anzeigen

Patrice Aminati und ihr Ehemann Daniel haben sich getrennt. Die Moderatorin bestätigt das Liebes-Aus via Instagram und gegenüber der «Bild»: «Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders.»

Sie habe für die Liebe und die Ehe gekämpft, erklärt Patrice Aminati. Doch je mehr sie gegeben habe, desto weniger sei zurückgekommen, sagt Aminati. Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen. 

Bei der Trennung habe auch ihre Krebserkrankung eine Rolle gespielt. So habe sie dadurch erkannt, wie sehr ihre Beziehung bereits brüchig geworden sei. «Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren. Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung», schreibt die 30-Jährige wenig später via Instagram.

«Mama, sei nicht traurig»

Besonders belastet habe sie, dass ihre kleine Tochter längst spürte, dass etwas nicht stimmte. «Mama, sei nicht traurig», sagte sie demnach zu ihr.  Da sei ihr klar geworden, dass sie nicht länger warten dürfe.

Seit ihrer Trennung lebt sie mit ihrer Tochter bei ihren Eltern, die sie unterstützen und bei der Bewältigung des Alltags helfen. «Ich wünsche mir sehr, dass Daniel und ich als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden und von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden. Es wird schwer – aber ich wünsche, dass wir das schaffen», so Aminati in ihrer Instagram-Story.

Im letzten Jahr hat Patrice Aminati ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Sie hat schwarzen Hautkrebs. Die Influencerin dokumentiert ihre Krebstherapie öffentlich. Auf Instagram lässt sie ihre Follower an ihrer Therapie teilhaben.

Mehr zum Thema

Trotz Kampf gegen Krebs. Patrice und Daniel Aminati wollen ein zweites Kind

Trotz Kampf gegen KrebsPatrice und Daniel Aminati wollen ein zweites Kind

Seine Partnerin Patrice hat Krebs. Daniel Aminati plant trotz Schicksalsschlag Traumhochzeit

Seine Partnerin Patrice hat KrebsDaniel Aminati plant trotz Schicksalsschlag Traumhochzeit

Nach 13 gemeinsamen Jahren. Schock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt

Nach 13 gemeinsamen JahrenSchock für Fans – Rapper Bushido und seine Frau haben sich getrennt

Meistgelesen

Schafft es Rast in Courchevel auf das Slalom-Podest?
«Persönlichkeit eines Alkoholikers»: Stabschefin spricht Klartext über Trump – und rudert zurück
Thuner Doppelschlag und Platzverweis gegen Arnold – verheerende Minuten für Winti
Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel
St.Gallen vergibt Mega-Chance – dann trifft Sion zur Führung