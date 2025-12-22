  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Patrice packt aus Die Wahrheit hinter der Trennung von Daniel Aminati

ai-scrape

22.12.2025 - 09:43

Patrice und Daniel Aminati in der TV-Show «Immer wieder sonntags» im Sommer 2025.  
Patrice und Daniel Aminati in der TV-Show «Immer wieder sonntags» im Sommer 2025.  
IMAGO/Bildagentur Monn

Patrice und Daniel Aminati haben sich getrennt, nun äussert sich Patrice zu den wahren Hintergründen ihrer Beziehung. Die beiden haben unterschiedliche Ansichten über ihre Ehe.

Carlotta Henggeler

22.12.2025, 09:43

22.12.2025, 09:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Patrice widerspricht Daniel Aminatis Darstellung einer harmonischen Ehe und betont, dass sie die Trennung mehrfach angekündigt habe.
  • Sie beschreibt die Beziehung trotz professioneller Hilfe als belastet und ohne gemeinsame Basis, während Daniels Darstellung für sie nicht der Realität entspricht.
  • Trotz persönlicher und familiärer Spannungen hofft Patrice auf ein friedliches Miteinander als Eltern zum Wohl ihrer Tochter.
Mehr anzeigen

Am Samstag gab TV-Moderator Daniel Aminati ein Interview, in dem er seine Sicht auf die Trennung von seiner Frau Patrice darlegte. Er beschrieb ihre Beziehung als nahezu perfekt und zeigte sich überrascht über das Ende der Ehe. Doch Patrice, die an unheilbarem Hautkrebs leidet, widerspricht dieser Darstellung.

Patrice erklärt, dass sie Daniel mehrfach mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung beenden wolle. «Es kann ihn nicht überrascht haben», betont die 30-Jährige. Sie beschreibt ihre Ehe als eine, in der es trotz professioneller Hilfe nicht gelungen sei, eine gemeinsame Basis zu finden,  berichtet «RTL».

Wie im Fall Patrice Aminati. Warum Ehen öfter zerbrechen, wenn die Frau krank wird

Wie im Fall Patrice AminatiWarum Ehen öfter zerbrechen, wenn die Frau krank wird

Daniel Aminati hingegen schildert eine harmonische Ehe, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter schöne Momente erlebten. Patrice entgegnet, dass diese Idealvorstellung nicht der Realität entspreche. «Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen», sagt sie.

Patrice Aminati hofft auf freundschaftliche Elternbeziehung

Die Krankheit von Patrice, die palliativ behandelt wird, stellt eine grosse Belastung für die Beziehung dar. Ein Vertrauter berichtet, dass Patrice nicht möchte, dass ihre Gesundheit ständig im Mittelpunkt steht. Auch die Beziehung zwischen Daniel und Patricias Eltern sei angespannt, was die Situation zusätzlich erschwere.

Trotz der Differenzen hofft Patrice auf eine freundschaftliche Elternbeziehung zum Wohl ihrer Tochter. Sie wünscht sich, dass die Trennung nicht in einem öffentlichen Streit endet und dass das Wohl ihrer Tochter im Vordergrund steht.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024/Zurück zum Ex: Hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024/Zurück zum Ex: Hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

Andrea hat ihrem Ex Michael bei «Bauer, ledig, sucht» 2024 eine zweite Chance gewährt. Im Gespräch mit blue News packt sie aus: Hat es geklappt – und würde sie heute alles wieder so machen?

08.09.2025

Meistgelesen

Meillard im 1. Lauf nur 0.26 Sekunden hinter der Bestzeit
Jetzt warnt Dänemark vor Trumps alten Träumen
Beatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel
Spycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»
So teuer kann dich eine falsche Louis-Vuitton-Tasche zu stehen kommen

Mehr zum Thema

«Es ging nicht anders». Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

«Es ging nicht anders»Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

«Froh, dass das Jahr vorbei ist». Patrice und Daniel Aminati hoffen auf bessere Zeiten

«Froh, dass das Jahr vorbei ist»Patrice und Daniel Aminati hoffen auf bessere Zeiten

Mehr aus dem Ressort

Emotionen, grosse Namen und ein Patzer. Beatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel

Emotionen, grosse Namen und ein PatzerBeatrice Egli spaltet mit Weihnachtsshow und sorgt für Wirbel

«Tatort» im Check. Diese wahre Geschichte steckt hinter Wotan Wilke Möhrings Krimi

«Tatort» im CheckDiese wahre Geschichte steckt hinter Wotan Wilke Möhrings Krimi

blue News besucht Gewinnerin. Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier

blue News besucht GewinnerinDavon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier