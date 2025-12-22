Am Samstag gab TV-Moderator Daniel Aminati ein Interview, in dem er seine Sicht auf die Trennung von seiner Frau Patrice darlegte. Er beschrieb ihre Beziehung als nahezu perfekt und zeigte sich überrascht über das Ende der Ehe. Doch Patrice, die an unheilbarem Hautkrebs leidet, widerspricht dieser Darstellung.
Patrice erklärt, dass sie Daniel mehrfach mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung beenden wolle. «Es kann ihn nicht überrascht haben», betont die 30-Jährige. Sie beschreibt ihre Ehe als eine, in der es trotz professioneller Hilfe nicht gelungen sei, eine gemeinsame Basis zu finden, berichtet «RTL».
Daniel Aminati hingegen schildert eine harmonische Ehe, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter schöne Momente erlebten. Patrice entgegnet, dass diese Idealvorstellung nicht der Realität entspreche. «Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen», sagt sie.
Patrice Aminati hofft auf freundschaftliche Elternbeziehung
Die Krankheit von Patrice, die palliativ behandelt wird, stellt eine grosse Belastung für die Beziehung dar. Ein Vertrauter berichtet, dass Patrice nicht möchte, dass ihre Gesundheit ständig im Mittelpunkt steht. Auch die Beziehung zwischen Daniel und Patricias Eltern sei angespannt, was die Situation zusätzlich erschwere.
Trotz der Differenzen hofft Patrice auf eine freundschaftliche Elternbeziehung zum Wohl ihrer Tochter. Sie wünscht sich, dass die Trennung nicht in einem öffentlichen Streit endet und dass das Wohl ihrer Tochter im Vordergrund steht.
