Patrice und Daniel Aminati in der TV-Show «Immer wieder sonntags» im Sommer 2025. IMAGO/Bildagentur Monn

Patrice und Daniel Aminati haben sich getrennt, nun äussert sich Patrice zu den wahren Hintergründen ihrer Beziehung. Die beiden haben unterschiedliche Ansichten über ihre Ehe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrice widerspricht Daniel Aminatis Darstellung einer harmonischen Ehe und betont, dass sie die Trennung mehrfach angekündigt habe.

Sie beschreibt die Beziehung trotz professioneller Hilfe als belastet und ohne gemeinsame Basis, während Daniels Darstellung für sie nicht der Realität entspricht.

Trotz persönlicher und familiärer Spannungen hofft Patrice auf ein friedliches Miteinander als Eltern zum Wohl ihrer Tochter. Mehr anzeigen

Am Samstag gab TV-Moderator Daniel Aminati ein Interview, in dem er seine Sicht auf die Trennung von seiner Frau Patrice darlegte. Er beschrieb ihre Beziehung als nahezu perfekt und zeigte sich überrascht über das Ende der Ehe. Doch Patrice, die an unheilbarem Hautkrebs leidet, widerspricht dieser Darstellung.

Patrice erklärt, dass sie Daniel mehrfach mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung beenden wolle. «Es kann ihn nicht überrascht haben», betont die 30-Jährige. Sie beschreibt ihre Ehe als eine, in der es trotz professioneller Hilfe nicht gelungen sei, eine gemeinsame Basis zu finden, berichtet «RTL».

Daniel Aminati hingegen schildert eine harmonische Ehe, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter schöne Momente erlebten. Patrice entgegnet, dass diese Idealvorstellung nicht der Realität entspreche. «Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen», sagt sie.

Patrice Aminati hofft auf freundschaftliche Elternbeziehung

Die Krankheit von Patrice, die palliativ behandelt wird, stellt eine grosse Belastung für die Beziehung dar. Ein Vertrauter berichtet, dass Patrice nicht möchte, dass ihre Gesundheit ständig im Mittelpunkt steht. Auch die Beziehung zwischen Daniel und Patricias Eltern sei angespannt, was die Situation zusätzlich erschwere.

Trotz der Differenzen hofft Patrice auf eine freundschaftliche Elternbeziehung zum Wohl ihrer Tochter. Sie wünscht sich, dass die Trennung nicht in einem öffentlichen Streit endet und dass das Wohl ihrer Tochter im Vordergrund steht.

Mehr Videos aus dem Ressort