Angelina Jolies Sohn Pax hatte einen Unfall mit seinem BMX-E-Bike – und dabei keinen Helm an. Bild: IMAGO/Cover-Images

Vergangene Woche war Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt, in einen Unfall verwickelt. Nun wurde er offenbar aus dem Spital, hat aber angeblich einen langen Genesungsweg vor sich.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pax Thien Jolie-Pitt soll laut «People» das Spital verlassen haben, aber nun einen «langen Weg der Genesung» vor sich haben.

Der Sohn von Oscarpreisträgerin Angelina Jolie und Hollywoodschauspieler Brad Pitt hatte vergangene Woche einen Unfall mit seinem E-Velo.

Der 20-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Er wurde mit einer Kopfverletzung ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Pax Thien Jolie-Pitt (20) soll es wieder besser gehen, nachdem er letzte Woche einen Unfall mit seinem BMX-E-Bike hatte. Dies berichtet «People».

Das US-amerikanische Magazin will erfahren haben, dass Angelina Jolies (49) und Brad Pitts (60) Adoptivsohn aus dem Spital entlassen wurde. Er habe ein «komplexes Trauma» erlitten und einen «langen Weg der Genesung» mit Physiotherapie vor sich.

Während seiner Zeit im Spital sei Mama Angelina die ganze Zeit an seiner Seite gewesen – Papa Brad wird nicht erwähnt. Auch seine Geschwister sollen Pax regelmässig besucht haben.

Der Insider sagte zu «People», dass Angelina Jolie «zutiefst dankbar ist für das schnelle und lebensrettende Eingreifen der Ersthelfer und die hervorragende medizinische Versorgung, die er erhalten hat».

Pax trug keinen Helm

Am vergangenen Montag, 29. Juli, passierte es: Der 20-jährige Pax stiess am späten Nachmittag mit seinem BMX-E-Bike während der Rushhour auf dem Los Feliz Boulevard in Los Angeles mit einem Auto zusammen.

Der Wagen hatte bei einer roten Ampel angehalten. Laut Berichten soll der Fahrer des Fahrzeugs umgehend Hilfe geleistet haben.

Der Promi-Spross trug keinen Helm, während sich der Unfall ereignete. Pax sei anschliessend mit einer Kopfverletzung und Hüftschmerzen auf die Intensivstation gebracht worden. Jetzt konnte er wieder nach Hause.

