«Ich könnte auch einen Ferrari kaufen» Peach Weber verdiente zeitweise mehr als ein Bundesrat

Lea Oetiker

7.3.2026

Der Schweizer Komiker Peach Weber.
Der Schweizer Komiker Peach Weber.
KEYSTONE

Komiker Peach Weber verdiente einst mehr als ein Bundesrat, blieb aber bescheiden – nun verabschiedet er sich 2027 mit einer ausverkauften Tour von der Bühne.

Keystone-SDA

07.03.2026, 09:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Peach Weber verdiente in guten Jahren mehr als ein Bundesrat.
  • Trotzdem orientierte er sich am Lohn eines Lehrers und lebte bescheiden.
  • 2027 verabschiedet er sich mit einer ausverkauften Tour von der Bühne.
Mehr anzeigen

Eigentlich hat Komiker Peach Weber seinen Lohn immer für sich behalten. Im Interview mit «Tamedia» liess er nun aber durchblicken, dass er in guten Jahren mehr verdient habe als ein Bundesrat.

Man müsse aber auch bedenken, dass man als Komiker vor allem zu Beginn einer Tournee viel verdiene und es danach weniger werde, so Weber. «Für mich war der Massstab immer der Lehrerlohn. Solange ich gleich viel oder etwas mehr verdiente als in meinem ursprünglichen Beruf, machte es Sinn.»

Im Lauf seiner Karriere sei es mehr geworden, weshalb er sich gesagt habe, was übrig bleibe, sei angesparte Zeit. Er sei im Besitz eines zwölfjährigen Busses und eines dreizehnjährigen Kombis. «Ich könnte auch einen Ferrari kaufen oder ein Motorboot auf dem Vierwaldstättersee. Aber das sagt mir alles nichts», so Weber.

Im Herbst 2027 werde Peach Weber seine Abschiedsgala geben - seine «Fertig Lustig»-Tour im Hallenstadion sei bereits dreimal ausverkauft. Trotz seines Erfolgs gibt er sich bescheiden: «Insgesamt ist alles, was ich mache, relativ dilettantisch. Trotzdem funktioniert es», sagte er zu Tamedia.

