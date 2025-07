Ana Ivanović bestätigt Trennung von Bastian Schweinsteiger

Ana Ivanović bestätigt Trennung von Schweinsteiger - Gallery Nach etwa elf gemeinsamen Jahren geben die beiden Sportstars ihre Trennung bekannt. Bild: dpa Bei den French Open feierte Ana Ivanović einen ihrer grössten Erfolge - 2022 sitzt sie hier mit ihrem Mann im Publikum. Bild: dpa Auf dem roten Teppich zeigte sich das Paar eher selten - wenn doch, standen die beiden Sportstars oft im Mittelpunkt. Bild: dpa Ivanović und Schweinsteiger geben seltene private Einblicke in einem dpa-Interview im Jahr 2022. Bild: dpa Zur Traumhochzeit in Venedig kamen 2016 bekannte Gäste wie Lukas Podolski und Angelique Kerber. Bild: dpa Ana Ivanović bestätigt Trennung von Schweinsteiger - Gallery Nach etwa elf gemeinsamen Jahren geben die beiden Sportstars ihre Trennung bekannt. Bild: dpa Bei den French Open feierte Ana Ivanović einen ihrer grössten Erfolge - 2022 sitzt sie hier mit ihrem Mann im Publikum. Bild: dpa Auf dem roten Teppich zeigte sich das Paar eher selten - wenn doch, standen die beiden Sportstars oft im Mittelpunkt. Bild: dpa Ivanović und Schweinsteiger geben seltene private Einblicke in einem dpa-Interview im Jahr 2022. Bild: dpa Zur Traumhochzeit in Venedig kamen 2016 bekannte Gäste wie Lukas Podolski und Angelique Kerber. Bild: dpa

«Nein Danke, ich bin glücklich verliebt»: Das war der erste deutsche Satz, den Ana Ivanović von Bastian Schweinsteiger lernte. Es folgten eine Traumhochzeit und drei Kinder – und nun das Liebes-Aus.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Trennung von Fussballstar Bastian Schweinsteiger und der Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović ist jetzt offiziell.

Grund für die Trennung seien «unüberbrückbare Differenzen».

Bis zuletzt hielten sich die beiden mit persönlichen Informationen und gemeinsamen Auftritten zurück. Mehr anzeigen

Nach monatelangen Spekulationen ist die Trennung von Fussballstar Bastian Schweinsteiger und der Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović offiziell. Grund für die Trennung seien «unüberbrückbare Differenzen», teilte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Es würden hierzu keine weiteren Erklärungen abgegeben.

Der Anwalt bat ausserdem darum, die Privatsphäre seiner Mandantin zu respektieren – auch und besonders mit Blick auf ihre drei Kinder.

Es ist das Ende einer Beziehung, die von Anfang an die Fans in ihren Bann zog. 2014 wurden die beiden Sportstars wohl eher unfreiwillig als Paar enttarnt, als sie während der US Open bei einem Spaziergang in New York fotografiert wurden.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images

Bis zuletzt hielten sich die beiden mit persönlichen Informationen und gemeinsamen Auftritten zurück. Auch die drei gemeinsamen Kinder sind Privatsache.

Ein paar Details gab das Paar in den vergangenen Jahren aber doch preis – wie den ersten Satz, den Ivanović (37) von ihrem späteren Ehemann lernte: «Nein Danke, ich bin glücklich verliebt.»

Einige Stationen der Liebe:

Der Antrag

Der Antrag an seine Frau durfte natürlich keine Allerweltssache sein: Der heute 40-jährige Schweinsteiger mietete damals für das Ja seiner Partnerin einen Park in London. Wie er im Fussball-Podcast «Phrasenmäher» der «Bild»-Zeitung Ende 2023 erzählte, mietete er einen kleinen Park, der eigentlich immer geschlossen ist, für eine Stunde und lockte sie hinein. Und: Es war nicht irgendein Park, sondern der aus der Kult-Romanze «Notting Hill».

Die Hochzeit

Mit ihrer Traumhochzeit im Sommer 2016 in Venedig lieferten der Fussballweltmeister von 2014 und die frühere Weltranglistenerste perfekte Bilder: Ein glückliches Brautpaar winkend auf einem Boot, dazu eine ziemlich illustre Gästeschar.

Trauzeuge war damals Schweinsteigers Freund Felix Neureuther, unter den Gästen waren Fussballer Lukas Podolski, Tennisspielerin Angelique Kerber sowie Bayern-München-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Untergebracht waren sie damals in dem Luxushotel, in dem zuvor auch Hollywoodstar George Clooney seine Hochzeit mit Anwältin Amal Alamuddin gefeiert hatte.

Die Kinder

Das Paar hat drei gemeinsame Söhne – Luka wurde 2018 geboren, Leon 2019 und ein dritter Sohn 2023. Ansonsten ist kaum etwas über die Kinder bekannt, sie wurden stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

In einem dpa-Interview im Frühjahr 2022 sagte Ivanović: «Wir wollen sie nicht in unsere Welt hineinzerren und sie gleich mit Labeln versehen wie «Tennisspieler» oder «Fussballspieler». Wir wollen, dass sie ausdrücken können, wer sie sind und unterstützen sie darin zu 100 Prozent.»

Die Karrieren

Als die beiden zusammenkamen, gehörten sie zu den Besten ihrer jeweiligen Sportart. Die Serbin feierte im Jahr 2008 ihren grössten Erfolg, als sie die French Open gewann und im Endspiel der Australian Open stand. Ende 2016 beendete sie nach mehreren Verletzungen ihre Karriere.

Fussballweltmeister Schweinsteiger beendete seine Sportkarriere 2019 und arbeitete fortan als TV-Experte. Neben seinem Job für Brax veröffentlichte er gemeinsam mit Martin Suter ein Buch («Einer von Euch») und Til Schweiger produzierte den Dokumentarfilm «Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende‎» über ihn (Schreibweise auch: «Schw31ns7eiger Memories...»).

Nach den Karrieren

Seitdem beide ihre Sportkarrieren beendeten, haben sie in verschiedenen Projekten gearbeitet – manchmal auch gemeinsam wie als Gesichter der Modemarke Brax. Die Zusammenarbeit sei für sie überhaupt nicht schwierig, erzählte Schweinsteiger mal in einem Interview.

Bastian Schweinsteiger analysiert die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft als TV-Experte. Bild: Imago

Und Ivanović ergänzte: «Wir haben ja auch keine Alltagsjobs und unser normaler Tag besteht zu 100 Prozent aus unseren Kindern. Als Eltern zu arbeiten, kann manchmal sehr anstrengend sein – vor allem für die Mutter. Darum sind die Zeiten, in denen Bastian und ich zusammen arbeiten und reisen tatsächlich ein bisschen wie eine Auszeit.» In dem gemeinsamen Buch mit Suter sagte Schweinsteiger einmal über seine Frau: «Sie hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich ist und wie man in einer Familie lebt.»

Die Trennung

Die ersten Spekulationen, dass sich das Traumpaar der Sportwelt getrennt haben könnte, kamen schon vor Monaten auf. Doch beide schwiegen dazu – bis jetzt. Details oder Zukunftspläne wurden aber auch nun nicht bekannt – mehr als die «unüberbrückbaren Differenzen» als Grund nannte der Anwalt nicht.