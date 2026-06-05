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Bekannt aus «Ted Lasso» Schauspieler Anthony Head gestorben

dpa

5.6.2026 - 18:49

Der Schauspieler starb an den Folgen einer Lungenentzündung.
Der Schauspieler starb an den Folgen einer Lungenentzündung.
Bild: dpa

Mit seinen Rollen in Kultserien war Anthony Head vielen Serienfans bekannt. Seine Töchter erinnern sich mit bewegenden Worten an den Schauspieler, der nun im Kreise seiner Familie gestorben ist.

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DPA, Redaktion blue News

05.06.2026, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Schauspieler Anthony Head ist im Alter von 72 Jahren gestorben.
  • Bekannt wurde Head durch Rollen in den Serien «Ted Lasso» und «Buffy».
  • Der Schauspieler starb an den Folgen einer Lungenentzündung
Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler Anthony Head («Ted Lasso», «Buffy») ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das berichten mehrere britische Medien wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement seiner beiden Töchter. Demnach starb Head «an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie», heisst es in dem Statement.

Der Brite war zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Comedyserie «Ted Lasso» einem breiten Publikum bekannt. Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion.

Trauer bei den Töchtern Emily und Daisy

Auch in der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut PA verliess er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschliessend nur noch als Gaststar auf. 

«Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird», heisst es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily und Daisy Head, in dem Statement. Die Trauer sei «weit grösser als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat».

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