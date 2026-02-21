Ein Werk von Peter Stämpfli 2017 im Aargauer Kunsthaus. (Archivbild) Bild: Keystone

Der Berner Künstler Peter Stämpfli ist am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte seine Pariser Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois mit.

Der 1937 in Deisswil BE geborene Künstler war insbesondere für seine Arbeiten mit Autoreifen bekannt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag schrieb. Stämpfli bildete sich an der Kunstgewerbeschule Biel aus und begann in den 1960-er-Jahren in zahlreichen Galerien auszustellen. 1959 verliess er die Schweiz in Richtung Frankreich und wohnte später immer wieder in diesem Land.

Stämpfli drehte auch Kurzfilme

Im Laufe der Jahre wurden seine Werke in die Sammlungen des Museum of Modern Art (MoMA) in New York und des Centre Pompidou in Paris aufgenommen. «Was mich auszeichnete, war der Wunsch, das Objekt vor einem weissen Hintergrund zu isolieren. Es aus seiner Geschichte, aus seinem Kontext zu lösen», erklärte er 2018 anlässlich einer Ausstellung in der Galerie Vallois.

Stämpfli widmete sich neben der Bildhauerei auch dem Filmemachen, insbesondere dem Drehen von Kurzfilmen. Laut dem SIKART-Lexikon zur Kunst in der Schweiz gehört Stämpfli jener Künstlergeneration an, die einerseits mit der Pop Art, anderseits mit der Minimal Art und Konzeptkunst eng verbunden ist. Doch bei allen Gemeinsamkeitensei es offensichtlich, dass Stämpfli in keiner dieser Kunstrichtungen heimisch sei, sich vielmehr in einem Grenzbereich bewege, in dem er seine Vorstellungen von Objekt, Struktur und Raum entfaltet.

1967 vertrat Stämpfli die Schweiz an der 9. Biennale von São Paulo in Brasilien und 1970 an der 35. Biennale von Venedig.