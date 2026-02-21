  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Autoreifen machten ihn bekannt Berner Künstler Peter Stämpfli ist gestorben

SDA

21.2.2026 - 13:33

Ein Werk von Peter Stämpfli 2017 im Aargauer Kunsthaus. (Archivbild)
Ein Werk von Peter Stämpfli 2017 im Aargauer Kunsthaus. (Archivbild)
Bild: Keystone

Der Berner Künstler Peter Stämpfli ist am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte seine Pariser Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois mit.

,

Keystone-SDA, Gianluca Reucher

21.02.2026, 13:33

21.02.2026, 13:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Berner Künstler Peter Stämpfli ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben.
  • Stämpfli war vor allem für seine Arbeiten mit Autoreifen bekannt.
  • Seine Werke wurden in die Sammlungen des Museum of Modern Art (MoMA) in New York und des Centre Pompidou in Paris aufgenommen.
Mehr anzeigen

Peter Stämpfli ist tot. Der Berner Künstler ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben, wie seine Pariser Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois mitteilte.

Der 1937 in Deisswil BE geborene Künstler war insbesondere für seine Arbeiten mit Autoreifen bekannt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag schrieb. Stämpfli bildete sich an der Kunstgewerbeschule Biel aus und begann in den 1960-er-Jahren in zahlreichen Galerien auszustellen. 1959 verliess er die Schweiz in Richtung Frankreich und wohnte später immer wieder in diesem Land.

Stämpfli drehte auch Kurzfilme

Im Laufe der Jahre wurden seine Werke in die Sammlungen des Museum of Modern Art (MoMA) in New York und des Centre Pompidou in Paris aufgenommen. «Was mich auszeichnete, war der Wunsch, das Objekt vor einem weissen Hintergrund zu isolieren. Es aus seiner Geschichte, aus seinem Kontext zu lösen», erklärte er 2018 anlässlich einer Ausstellung in der Galerie Vallois.

Stämpfli widmete sich neben der Bildhauerei auch dem Filmemachen, insbesondere dem Drehen von Kurzfilmen. Laut dem SIKART-Lexikon zur Kunst in der Schweiz gehört Stämpfli jener Künstlergeneration an, die einerseits mit der Pop Art, anderseits mit der Minimal Art und Konzeptkunst eng verbunden ist. Doch bei allen Gemeinsamkeitensei es offensichtlich, dass Stämpfli in keiner dieser Kunstrichtungen heimisch sei, sich vielmehr in einem Grenzbereich bewege, in dem er seine Vorstellungen von Objekt, Struktur und Raum entfaltet.

1967 vertrat Stämpfli die Schweiz an der 9. Biennale von São Paulo in Brasilien und 1970 an der 35. Biennale von Venedig.

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
Silber für Mixed-Staffel im Skibergsteigen ++ Skicrosser Alex Fiva gewinnt Bronze++ Aerials-Mixed-Team holt Silber
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
Italien trauert um den zweijährigen Domenico

Mehr zu dem Thema

Religion. Kreuzweg des Bieler Künstlers Manuel Dürr im Petersdom eingeweiht

ReligionKreuzweg des Bieler Künstlers Manuel Dürr im Petersdom eingeweiht

Kunst. Lange ersehnte Schau in Davos lässt Kirchner auf Picasso treffen

KunstLange ersehnte Schau in Davos lässt Kirchner auf Picasso treffen

Archäologie. Bisher älteste Höhlenkunst der Welt in Indonesien entdeckt

ArchäologieBisher älteste Höhlenkunst der Welt in Indonesien entdeckt