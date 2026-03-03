Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen» Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild) Bild: dpa Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild) Bild: dpa Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen» Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild) Bild: dpa Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild) Bild: dpa

Der frühere Tennisprofi hat bereits zwei Scheidungen hinter sich. In einem Podcast spricht der 58-Jährige nun über das Scheitern seiner ersten Ehe.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker gibt zu, dass er seine Ex-Frau Barbara in der Ehe betrogen hat.

Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen.

Nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, «die nicht so nett von ihr waren». Mehr anzeigen

Der frühere Tennisprofi Boris Becker (58) gibt in einem Podcast Einblicke in die gescheiterte Ehe mit seiner Ex-Frau Barbara – und spricht dabei Klartext. «Ich habe sie betrogen. Daran besteht kein Zweifel», sagt Becker in einem Podcast des britischen TV-Journalisten Louis Theroux über seine erste Ehe.

Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen. Mittlerweile hätten Barbara und er jedoch ein gutes Verhältnis, erzählt der einstige Wimbledon-Gewinner. Seine Ex-Frau sei eine «wunderbare Mutter». Doch nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, «die nicht so nett von ihr waren». Sie habe die Macht gehabt, da er der Bösewicht gewesen sei, sagt Becker, ohne dabei nähere Details zu nennen.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara stammen die Söhne Noah (32) und Elias (26). Aus der inzwischen ebenfalls geschiedenen Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (16) hervor. Ausserdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). Im November wurde Becker schliesslich zum fünften Mal Vater. Für ihn und seine dritte Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Boris Becker zählt zu den weltweit bekanntesten Deutschen. 1985 gewann er im Alter von nur 17 Jahren das Tennis-Turnier in Wimbledon.