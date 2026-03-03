Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er war der «Bösewicht» Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen»

dpa

3.3.2026 - 19:52

Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen»
Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen». Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild)

Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild)

Bild: dpa

Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen». Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild)

Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild)

Bild: dpa

Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen»
Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen». Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild)

Boris Becker gab in einem Podcast private Einblicke. (Archivbild)

Bild: dpa

Boris Becker über Scheidung von Barbara: «Habe sie betrogen». Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild)

Die Ehe von Boris und Barbara hielt bis 2001. (Archivbild)

Bild: dpa

Der frühere Tennisprofi hat bereits zwei Scheidungen hinter sich. In einem Podcast spricht der 58-Jährige nun über das Scheitern seiner ersten Ehe.

DPA

03.03.2026, 19:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Boris Becker gibt zu, dass er seine Ex-Frau Barbara in der Ehe betrogen hat.
  • Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen.
  • Nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, «die nicht so nett von ihr waren».
Mehr anzeigen

Der frühere Tennisprofi Boris Becker (58) gibt in einem Podcast Einblicke in die gescheiterte Ehe mit seiner Ex-Frau Barbara – und spricht dabei Klartext. «Ich habe sie betrogen. Daran besteht kein Zweifel», sagt Becker in einem Podcast des britischen TV-Journalisten Louis Theroux über seine erste Ehe. 

Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen. Mittlerweile hätten Barbara und er jedoch ein gutes Verhältnis, erzählt der einstige Wimbledon-Gewinner. Seine Ex-Frau sei eine «wunderbare Mutter». Doch nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, «die nicht so nett von ihr waren». Sie habe die Macht gehabt, da er der Bösewicht gewesen sei, sagt Becker, ohne dabei nähere Details zu nennen. 

Boris Becker. «Ich habe fast alles verloren – aber das Gefängnis überlebt»

Boris Becker«Ich habe fast alles verloren – aber das Gefängnis überlebt»

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara stammen die Söhne Noah (32) und Elias (26). Aus der inzwischen ebenfalls geschiedenen Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (16) hervor. Ausserdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25). Im November wurde Becker schliesslich zum fünften Mal Vater. Für ihn und seine dritte Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. 

Boris Becker zählt zu den weltweit bekanntesten Deutschen. 1985 gewann er im Alter von nur 17 Jahren das Tennis-Turnier in Wimbledon.

Mehr zum Thema

«Es ging ums nackte Überleben». Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis

«Es ging ums nackte Überleben»Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis

Boris Becker offenbart in TV-Show. «Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Boris Becker offenbart in TV-Show«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Grosse Becker-Feier geplant. Tochter Anna hat keine Einladung zu Boris' Hochzeit bekommen

Grosse Becker-Feier geplantTochter Anna hat keine Einladung zu Boris' Hochzeit bekommen

Meistgelesen

Trump verspricht Schutz für Schiffe in der Strasse von Hormus +++ Macron beordert Atom-Flugzeugträger ins Mittelmeer
In Dubai gestrandete Reisende berappen Riesensummen für Charterflüge
China wütet im Iran-Krieg gegen Trump – hält sich sonst aber zurück
Rote Karte gegen Kryeziu – rettet Winti den Vorsprung zu zehnt über die Zeit?
So schlagkräftig ist das iranische Militär