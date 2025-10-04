  1. Privatkunden
Trennung von Christian Ulmen Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden

dpa

4.10.2025 - 23:03

Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu sehen. (Archivbild)
Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu sehen. (Archivbild)
Bild: dpa

Die Schauspielerin Collien Fernandes spricht offen über ihr Leben nach der Trennung von Christian Ulmen – und darüber, warum sie neugierig auf Online-Dating ist.

,

DPA, Redaktion blue News

04.10.2025, 23:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schauspielerin Collien Fernandes spricht offen über ihr Leben nach der Trennung von Christian Ulmen.
  • Sie will sich bei Dating-Apps umschauen.
  • Nach 14 Ehe-Jahren markiert die «Traumschiff»-Darstellerin ihren Neuanfang auch mit einem neuen Namen.
Mehr anzeigen

Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) blickt nach der Trennung von Christian Ulmen laut eigenen Worten optimistisch nach vorn. «Wir haben uns in diesem Jahr getrennt. Mir geht es aber gut», sagte Fernandes der «Bild». Zu den Gründen äussern wolle sie sich nicht.

Betreuung der gemeinsamen Tochter geteilt

Mit Ulmen teile sie sich die Betreuung der gemeinsamen Tochter. «Ein Wochenwechsel-Modell funktioniert bei uns – mit ein bisschen Flexibilität wegen meiner Dreharbeiten», sagte sie. Wichtig sei ihr, dass Väter Verantwortung übernehmen: «Ich finde, Männer sind genauso verantwortlich für die Kinder wie die Frauen. Sie können sich genauso gut um Kinder kümmern, auch wenn viele denken, sie könnten das nicht. Und ich finde, das gilt eben auch nach einer Trennung.»

Trennung nach 15 Jahren. Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

Trennung nach 15 JahrenEhe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen

Sie fühle sich bereit für eine neue Liebe, sagte sie. «Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist. In meinem Alter fangen Männer ja an, sich aufzuteilen – in die, die Gleichaltrige wollen und die, die Jüngere wollen. Auf der Strasse jemanden ansprechen, würde ich aber eher nicht. Ich weiss ja auch nicht, wer vergeben ist und wer nicht? Und ich möchte nirgendwo dazwischen grätschen.»

«Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört»

Sie wolle sich aber bei Dating-Apps umschauen. «Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war. Es steht auf meiner To-do-Liste, dass ich mich bei Raya anmelde, vielleicht auch bei Bumble. Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört. Ich würde mich tendenziell nur am Wochenende damit beschäftigen. Unter der Woche muss ich mich um meine Business-Sachen kümmern. Samstags steht meistens Gartenarbeit an. Man würde mich also, sobald ich angemeldet bin, tendenziell am ehesten am Sonntag dort erreichen.»

Fernandes arbeitet auch als Autorin. Am 8. Oktober erscheint ihr neues Kinderbuch «Lotti & Otto – Die weihnachtliche Freundschaftsfamilie». 

Neuer Name: Collien Monica Fernandes

Nach 14 Ehe-Jahren markiert die «Traumschiff»-Darstellerin ihren Neuanfang auch mit einem neuen Namen: Statt Collien Ulmen-Fernandes nenne sie sich nun Collien Monica Fernandes. «Für mich ist es wichtig, dass ich diesen Lebensabschnitt als einen neuen markiere», sagte sie. «Einfach zurückzugehen zu meinem früheren Namen, Collien Fernandes, fühlt sich an, als würde ich in die Vergangenheit springen. Ich habe mich ausserdem an den Takt des Namens Collien Ulmen-Fernandes gewöhnt. Deswegen habe ich nun meinen Zweitnamen hinzugenommen.»

Auch Weihnachten wird für Fernandes ungewöhnlich: Sie wisse noch nicht, wo sie feiern werde. «Ich werde einfach versuchen, mich irgendwo selbst einzuladen. Vielleicht werde ich auch mit meiner Schwester zusammen feiern. Ich frag’ mal vorsichtig an. Mal schauen, wer mich aufnimmt.»

