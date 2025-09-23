  1. Privatkunden
Im Alter von 87 Jahren Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot

Carsten Dörges

23.9.2025

Claudia Cardinale im Jahr 1965. Jetzt ist sie mit 87 Jahren gestorben.
Claudia Cardinale im Jahr 1965. Jetzt ist sie mit 87 Jahren gestorben.
Bild: dpa

Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Eine ihrer bekanntesten Rollen war sicherlich ihre Rolle im Kult-Western «Spiel mir das Lied vom Tod».

Redaktion blue News

23.09.2025, 23:09

23.09.2025, 23:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot.
  • Sie wurde 87 Jahre alt.
  • Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in «Spiel mir das Lied vom Tod».
Mehr anzeigen

Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren, wie Italiens Kulturminister Alessandro Giuli bestätigte. Zunächst hatte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Cardinales Agent Laurent Savry über ihren Tod berichtet.

Die Filmdiva starb im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris.

Insgesamt spielte die Schauspielerin in mehr als 150 Filmen mit. Sie wurde 1993 in Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und 2002 in Berlin mit dem Goldenen Bären.

