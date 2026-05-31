Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

Jamie Lee Curtis und Schwester Kelly. (Archivbild) dpa

Jamie Lee Curtis nimmt Abschied von ihrer Schwester. Auf Instagram teilt die Schauspielerin emotionale Worte und erzählt, was ihre Schwester Kelly so besonders machte.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schwester von Schauspielerin Jamie Lee Curtis ist gestorben.

Kelly Curtis war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee.

Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben. Mehr anzeigen

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben. «Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin», schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram. Das Management der Schauspielerin bestätigte dpa den Tod der Schwester.

Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh

Kelly sei am Samstag gestorben. «In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich», schrieb Curtis. Zu den Gründen machte sie keine Angaben.

Die Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee. Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben. «Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Grosszügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten», schrieb Curtis auf Instagram.