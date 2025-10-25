  1. Privatkunden
Eine besondere Liebe Julia Roberts kocht sogar für die Film-Crew

dpa

25.10.2025 - 19:20

Julia Roberts liebt es zu kochen: «Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt.»
Julia Roberts liebt es zu kochen: «Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt.»
Bild: dpa

«Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges», sagt Julia Roberts. Auch Hauswirtschaft würde die beliebte Schauspielerin gern wieder als Schulfach sehen.

,

DPA, Redaktion blue News

25.10.2025, 19:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hollywood-Star Julia Roberts hat ein besonderes Hobby – sie steht gern am Herd.
  • Selbst am Set zu ihrem neuen Film «After the Hunt» kocht sie für die Crew.
  • Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: «Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt.»
Mehr anzeigen

Hollywood-Star Julia Roberts (57) steht nicht nur gern vor der Kamera – sondern auch gern am Herd. «Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause», sagte die Schauspielerin («Pretty Woman») der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmässiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges.» 

Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film «After the Hunt», in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.

Hauswirtschaft wieder zurückbringen

Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: «Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück», so die Oscar-Preisträgerin («Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte»). «Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt – frische Zutaten, gute Gesellschaft, das reicht völlig.»

Begeistert zeigte sich die Schauspielerin im Interview von einem Fach, das sie selbst gern unterrichten würde: Hauswirtschaft. «Ich würde das Fach sofort zurückbringen», sagte Roberts. «Es klingt altmodisch, aber es sind die Dinge, die man fürs Leben braucht – Kochen, Backen, Bügeln, einen Scheck ausstellen … ich liebe das!» Das seien «echte Life Skills», meint die 57-Jährige.

