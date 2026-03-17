  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klage gegen Springer-Verlag Landgericht Berlin entscheidet gegen Lilly Becker

Carsten Dörges

17.3.2026

Gericht weist Lilly Beckers Klage gegen Springer-Verlag ab. (Archivbild)
Gericht weist Lilly Beckers Klage gegen Springer-Verlag ab. (Archivbild)
Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der Klage gegen den Springer-Verlag entscheidet das Landgericht Berlin gegen Lilly Becker: Ihre Forderung nach einer Vertragsstrafe wegen nicht freigegebener Texte und Fotos wurde abgelehnt.

DPA

17.03.2026, 22:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lilly Becker hat den Springer-Verlag und die stellvertretende Chefredakteurin verklagt.
  • Die Ex-Frau von Boris Becker wollte ihren Anwälten zufolge eine Vertragsstrafe geltend machen.
  • Es geht um nicht freigegebene Texte und Fotos.
Mehr anzeigen

Das Landgericht Berlin hat die Klage des ehemaligen Models Lilly Becker gegen den Springer-Verlag und die stellvertretende Chefredakteurin und «Bild»-Unterhaltungschefin Tanja May abgewiesen. Das Gericht nannte zunächst keine Begründung für die Entscheidung, sondern verkündete nur den Tenor. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Vorwurf des Vertragsbruchs

Die Ex-Frau von Boris Becker wollte ihren Anwälten zufolge eine Vertragsstrafe geltend machen. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet. Demnach wirft Becker May vor, einen Vertrag gebrochen zu haben. Dieser habe ihr das Recht eingeräumt, Texte und Fotos vor einer Veröffentlichung freigeben zu dürfen. Daran habe May sich nicht gehalten, lautete der Becker-Vorwurf.

Ein «Bild»-Sprecher hatte am Montag mitgeteilt, dass die von Becker erhobenen Ansprüche unbegründet seien und vollständig zurückgewiesen würden.

Meistgelesen

So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik
Autorin schrieb Kinderbuch über Tod ihres Mannes – jetzt muss sie wegen Mordes in Haft
Iran bestätigt Tötung von Ali Laridschani +++ Flammen an US-Botschaft im Irak nach Angriff
Afrikanischer Fussballverband entzieht Senegal Afrika-Cup-Titel
Jetzt kämpfen auch Bergbahnen mit respektlosen Passagieren