Gericht weist Lilly Beckers Klage gegen Springer-Verlag ab. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der Klage gegen den Springer-Verlag entscheidet das Landgericht Berlin gegen Lilly Becker: Ihre Forderung nach einer Vertragsstrafe wegen nicht freigegebener Texte und Fotos wurde abgelehnt.

DPA Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lilly Becker hat den Springer-Verlag und die stellvertretende Chefredakteurin verklagt.

Die Ex-Frau von Boris Becker wollte ihren Anwälten zufolge eine Vertragsstrafe geltend machen.

Es geht um nicht freigegebene Texte und Fotos. Mehr anzeigen

Das Landgericht Berlin hat die Klage des ehemaligen Models Lilly Becker gegen den Springer-Verlag und die stellvertretende Chefredakteurin und «Bild»-Unterhaltungschefin Tanja May abgewiesen. Das Gericht nannte zunächst keine Begründung für die Entscheidung, sondern verkündete nur den Tenor. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Vorwurf des Vertragsbruchs

Die Ex-Frau von Boris Becker wollte ihren Anwälten zufolge eine Vertragsstrafe geltend machen. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet. Demnach wirft Becker May vor, einen Vertrag gebrochen zu haben. Dieser habe ihr das Recht eingeräumt, Texte und Fotos vor einer Veröffentlichung freigeben zu dürfen. Daran habe May sich nicht gehalten, lautete der Becker-Vorwurf.

Ein «Bild»-Sprecher hatte am Montag mitgeteilt, dass die von Becker erhobenen Ansprüche unbegründet seien und vollständig zurückgewiesen würden.