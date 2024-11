Nach dem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires, fehlt jede Spur von Liam Paynes Rolex jede Spur. (Archivbild) Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Die argentinische Polizei ermittelt im Fall einer verschwundenen Rolex-Uhr, die Liam Payne vor seinem Tod getragen haben soll. Intensive Durchsuchungen sollen Licht ins Dunkel bringen.

blue News Redaktion ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Tod des britischen Sängers Liam Payne in Buenos Aires ist seine wertvolle Rolex-Uhr spurlos verschwunden.

Die Uhr, die einen geschätzten Wert von über 30.000 Euro hat, wurde kurz nach dem Sturz von Paynes Handgelenk vermisst.

Die Ermittler planen eine erneute Inspektion des versiegelten Hotelzimmers, um den Verbleib der Uhr zu klären. Mehr anzeigen

Die argentinische Polizei steht vor einem Rätsel: Eine Uhr, der Marke Rolex, die der britische Sänger Liam Payne vor seinem tragischen Tod getragen haben soll, ist spurlos verschwunden. Das berichtet die «Bild».

Payne, bekannt als Mitglied der Band One Direction, stürzte am 16. Oktober in Buenos Aires vom Balkon seines Hotelzimmers in den Tod. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach der Uhr, die laut Überwachungsfotos und Ermittlungsunterlagen noch kurz vor seinem Tod an seinem Handgelenk war.

Trotz Ermittlungen bleibt die Uhr verschollen

Die argentinische Zeitung «La Nación» berichtet, dass die Uhr, deren Wert auf über 30'000 Euro geschätzt wird, bei der Untersuchung von Paynes Leiche im Innenhof des Hotels nicht mehr auffindbar war. Die Polizei hat bereits das Hotelzimmer im CasaSur durchsucht, konnte die Uhr jedoch nicht finden.

Auch die Wohnungen von drei Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen, wurden durchsucht. Diese Personen werden beschuldigt, keine Hilfe geleistet und Betäubungsmittel beschafft zu haben. Zudem wurden die Wohnungen von zwei Prostituierten durchsucht, die sich am Abend von Paynes Tod in seinem Zimmer aufgehalten haben sollen.

Die Polizei geht von Diebstahl aus

Trotz intensiver Suche bleibt die Rolex verschwunden. Die Ermittler planen, das Hotelzimmer erneut zu inspizieren, um sicherzustellen, dass die Uhr nicht übersehen wurde. «Auf Anordnung des Gerichts ist der Raum verschlossen und niemand konnte ihn betreten», erklärten die Ermittler «La Nacion». Eine weitere Inspektion soll klären, ob die Uhr möglicherweise doch noch im Zimmer ist.

Die Polizei vermutet, dass die Uhr gestohlen wurde, und setzt die Suche fort, um alle Möglichkeiten auszuschliessen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um das Rätsel um die verschwundene Rolex zu lösen und den Fall von Liam Paynes Tod weiter aufzuklären.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.