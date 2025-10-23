  1. Privatkunden
Ankündigung von «Dream as One» Für Popstar Miley Cyrus ist ihr «Avatar»-Song musikalische Heilung

SDA

23.10.2025 - 20:55

Miley Cyrus kündigt Original-Song für «Avatar: Fire And Ash» an. (Archivbild)
Miley Cyrus kündigt Original-Song für «Avatar: Fire And Ash» an. (Archivbild)
Evan Agostini/Invision/dpa

Miley Cyrus steuert den offiziellen Song zum dritten Avatar-Film bei – und verarbeitet damit auch ein persönliches Trauma. Die Musikerin verlor einst ihr Zuhause in den Flammen.

,

Keystone-SDA, Fabienne Kipfer

23.10.2025, 20:55

23.10.2025, 21:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Miley Cyrus steuert mit dem Song «Dream As One» einen Originaltitel zum kommenden Film «Avatar: Fire and Ash» bei. 
  • Inspiriert für den Song wurde die Musikerin von eigenen Erfahrungen mit Verlust und Wiederaufbau nach einem Hausbrand.
  • Der dritte Teil der «Avatar»-Reihe startet am 17. Dezember 2025 bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Ende des Jahres ist es so weit, dann kommt der dritte Teil der «Avatar»-Filmreihe in die Kinos.

Die Musikerin Miley Cyrus hat auf Instagram kommuniziert, dass sie für den neuen Film von Regisseur James Cameron exklusiv einen Song schrieb. Die Mitarbeit an «Avatar: Fire and Ash» habe für sie «tiefe Bedeutung».

Der erste Trailer ist da. So spektakulär wird der dritte «Avatar»-Film von James Cameron

Der erste Trailer ist daSo spektakulär wird der dritte «Avatar»-Film von James Cameron

Sie sei persönlich von Feuer und dem Wiederaufbau aus der Asche betroffen gewesen. Weiter dankte die 32-Jährige Regisseur James Cameron für die Gelegenheit, diese Erfahrung in «musikalische Medizin» zu verwandeln. Die Filmthematik um Einheit, Heilung und Liebe habe sie tief berührt.

Ihre Follower feiern den Song-Ausschnitt bereits und prognostizieren sogar einen Oscar-Gewinn. «Ich kann den Oscar bereits riechen», schreibt ein Fan. Andere können es nicht erwarten, den ganzen Song zu hören.

Haus in Feuer verloren

Bei verheerenden Waldbränden in Südkalifornien hatten Cyrus und ihr damaliger Lebenspartner Liam Hemsworth im November 2018 ihr Haus in den Flammen verloren. Damals brannten unter anderem auch die Häuser von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler ab.

Cyrus und die «Avatar»-Macher posteten einen kurzen Clip von dem Song «Dream As One» in den sozialen Medien. Das Lied habe sie gemeinsam mit den Hit-Produzenten Mark Ronson und Andrew Wyatt geschrieben, teilte Cyrus mit. Die Single soll Mitte November erscheinen. Die Grammy-Gewinnerin hatte im vergangenen Mai mit «Something Beautiful» ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht.

«Avatar: Fire and Ash» führt das Volk der Na'vi zurück auf den erdähnlichen Mond Pandora. Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet sind dabei. Der teilweise computeranimierten Action-Film soll am 17. Dezember 2025 bei blue Cinema starten.

Der erste «Avatar»-Film ("Aufbruch nach Pandora") war 2009 erschienen, gefolgt von «Avatar: The Way of Water» im Jahr 2022. Für 2029 ist eine weitere Fortsetzung geplant.

