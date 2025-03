Sven Epiney zu ESC-Song «Voyage»: Mir gefällt der Song sehr gut – poetisch und geht ans Herz» Hat ESC-Finalistin Zoë Më gute Chancen, wenn sie mit dem Song «Voyage» die Schweiz am diesjährigen ESC vertritt? Sind eine Ballade und auf Französisch zu singen Nachteile? Im Video erfährst du, was Sven Epiney dazu meint. 11.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Voyage» heisst der Song, mit dem Zoë Më im ESC-Finale antreten wird.

Im Zentrum steht eine Reise «zu mehr Menschlichkeit», wie die 24-Jährige blue News erzählt.

Sven Epiney, der seit 2008 für SRF den Eurovision Song Contest kommentiert, sagt im Interview, was er vom Song «Voyage» hält. Mehr anzeigen

Dieses Jahr vertritt Zoë Më mit einer Ballade die Schweiz am Eurovision Song Contest. Sie singt in «Voyage» auf Französisch und will damit «die Herzen der Menschen gewinnen», sagt sie zu blue News beim Release des Songs in Zürich.

Was hält der SRF-Moderator Sven Epiney, der seit 2008 die Live-Show kommentiert, vom neuen ESC-Song? Das erfährst du im Video-Interview.

