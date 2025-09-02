  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hot Spots am Venedig Filmfestival Hier kannst du Julia Roberts aus nächster Nähe bewundern

Von Fabienne Berner und Gianluca Izzo aus Venedig

2.9.2025

Hot Spots am Venedig Filmfestival: Mit diesen Tipps kannst du Julia Roberts aus nächster Nähe bewundern

Hot Spots am Venedig Filmfestival: Mit diesen Tipps kannst du Julia Roberts aus nächster Nähe bewundern

Das älteste Filmfestival der Welt findet zum 82. Mal statt und zahlreiche Filmstars besuchen den Lido in Venedig, um ihre neuen Filme zu promoten. blue News zeigt dir, wo du den Celebrities hautnah begegnest.

02.09.2025

,

Von Fabienne Berner und Gianluca Izzo aus Venedig

02.09.2025, 15:25

02.09.2025, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die «Mostra del Cinema di Venezia» ist das älteste Filmfestival der Welt und läutet im Herbst jeweils die «Oscar Season» ein.
  • Im Rahmen der 82. Ausgabe feiern unter anderem «Bugonia» mit Emma Stone, «Frankenstein» mit Oscar Isaac und Jacob Elordi und «Jay Kelly» mit George Clooney ihre Weltpremieren.
  • Im Videobeitrag zeigt dir blue News, wo die Filmstars überall anzutreffen sind und wie sie mit den Schiffen vom Hotel aus herumtransportiert werden.
Mehr anzeigen

Das Filmfestival von Venedig gilt als Oscar-Schmiede. Es markiert den Beginn der Herbstfestivals, zu welchen auch Toronto und Zürich gehören, und läutet damit die Academy-Award-Saison ein.

Auch bei der 82. Ausgabe des ältesten Film Festivals der Welt feiern wieder zahlreiche heiss erwartete Filme ihre Premiere. Dazu gehören unter anderem Yorgos Lanthimos’ «Bugonia» mit Emma Stone, Guillermo del Toros «Frankenstein» mit Oscar Isaac und Jacob Elordi, Luca Guadagninos «After the Hunt» mit Julia Roberts, «Jay Kelly» mit George Clooney und «The Smashing Machine» mit Dwayne «The Rock» Johnson und Emily Blunt.

Guillermo del Toros «Frankenstein». Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Guillermo del Toros «Frankenstein»Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Und dies sind längst noch nicht alle namhaften Schauspieler*innen, die auf dem Lido zu Gast sind. Auch Adam Sandler, Cate Blanchett und Al Pacino besuchen die Weltpremieren ihrer neuen Filme und präsentieren sich auf dem roten Teppich.

blue News ist vor Ort in Venedig und zeigt dir, wo die Stars überall auftauchen, wie sie mit den Schiffen herumtransportiert werden, und wie bezaubernd die Stimmung am Red Carpet ist.

Mehr aus dem Ressort

blue News macht Games mit Synchronstimmen von «The Bad Guys 2»

blue News macht Games mit Synchronstimmen von «The Bad Guys 2»

Mit The Bad Guys gelang DreamWorks 2022 eine Überraschung: Coole Action und frechem Humor. blue News mit den Synchronstimmen verschiedene Games gespielt. Wie sie sich geschlagen haben, erfährst du im Video.

29.08.2025

Mehr aus Venedig

Guillermo del Toros «Frankenstein». Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Guillermo del Toros «Frankenstein»Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Weltpremiere von «Bugonia» in Venedig. Ist sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

Weltpremiere von «Bugonia» in VenedigIst sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

Hollywood-Star leidet an Sinusitis. Sorge um George Clooney in Venedig

Hollywood-Star leidet an SinusitisSorge um George Clooney in Venedig

Meistgelesen

Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Giftbrühe entweicht nach Dammbruch – vertuscht China riesige Umweltkatastrophe?
Keller-Sutter spricht von «Identitätsmerkmal der Schweizer Bevölkerung» – EU-Mitgliedschaft nicht auf Tagesordnung
Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Jetzt rechnet Merz mit Ex-Vizekanzler Habeck ab