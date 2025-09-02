Hot Spots am Venedig Filmfestival: Mit diesen Tipps kannst du Julia Roberts aus nächster Nähe bewundern Das älteste Filmfestival der Welt findet zum 82. Mal statt und zahlreiche Filmstars besuchen den Lido in Venedig, um ihre neuen Filme zu promoten. blue News zeigt dir, wo du den Celebrities hautnah begegnest. 02.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Mostra del Cinema di Venezia» ist das älteste Filmfestival der Welt und läutet im Herbst jeweils die «Oscar Season» ein.

Im Rahmen der 82. Ausgabe feiern unter anderem «Bugonia» mit Emma Stone «Frankenstein» mit Oscar Isaac und Jacob Elordi und «Jay Kelly» mit George Clooney ihre Weltpremieren.

Im Videobeitrag zeigt dir blue News, wo die Filmstars überall anzutreffen sind und wie sie mit den Schiffen vom Hotel aus herumtransportiert werden. Mehr anzeigen

Das Filmfestival von Venedig gilt als Oscar-Schmiede. Es markiert den Beginn der Herbstfestivals, zu welchen auch Toronto und Zürich gehören, und läutet damit die Academy-Award-Saison ein.

Auch bei der 82. Ausgabe des ältesten Film Festivals der Welt feiern wieder zahlreiche heiss erwartete Filme ihre Premiere. Dazu gehören unter anderem Yorgos Lanthimos’ «Bugonia» mit Emma Stone, Guillermo del Toros «Frankenstein» mit Oscar Isaac und Jacob Elordi, Luca Guadagninos «After the Hunt» mit Julia Roberts, «Jay Kelly» mit George Clooney und «The Smashing Machine» mit Dwayne «The Rock» Johnson und Emily Blunt.

Und dies sind längst noch nicht alle namhaften Schauspieler*innen, die auf dem Lido zu Gast sind. Auch Adam Sandler, Cate Blanchett und Al Pacino besuchen die Weltpremieren ihrer neuen Filme und präsentieren sich auf dem roten Teppich.

blue News ist vor Ort in Venedig und zeigt dir, wo die Stars überall auftauchen, wie sie mit den Schiffen herumtransportiert werden, und wie bezaubernd die Stimmung am Red Carpet ist.

