«Mit Leib und Seele Mutter» Influencerin Sara Leutenegger wehrt sich gegen Kritiker

Philipp Dahm

8.11.2025

Sara Leutenegger posiert mit Babybauch im September 2022 auf dem grünen Teppich beim Zurich Film Festival.
Sara Leutenegger posiert mit Babybauch im September 2022 auf dem grünen Teppich beim Zurich Film Festival.
KEYSTONE

Influencerin Sara Leutenegger lässt ihre beiden Kinder an vier Tagen in der Woche in einer Kita betreuen. Kritik an diesem Lebensmodell kann die 31-Jährige nicht verstehen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

08.11.2025, 22:10

08.11.2025, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Influencerin Sara Leutenegger wehrt sich gegen Kritik an ihrer Rolle als arbeitende Mutter.
  • Ihre Söhne Lio (5) und Pablo (2) besuchen an vier Tagen pro Woche eine private Kindertagesstätte.
  • Kritik an diesem Lebensmodell komme zu ihrem Erschrecken häufig von anderen Frauen, sagt die Zürcher Influencerin.
Mehr anzeigen

Influencerin Sara Leutenegger hat laut «Blick» Anfeindungen wegen ihrer Rolle als arbeitende Mutter zurückgewiesen. «Ich bin mit Leib und Seele Mutter. Das bin ich auch als Unternehmerin, Influencerin, Ehefrau und Tochter», sagte die 31-Jährige der Zeitung.

Ihre Söhne Lio (5) und Pablo (2) würden an vier Tagen pro Woche eine private Kindertagesstätte besuchen. «Mein Mann Lorenzo holt sie jeweils ab, ich geniesse den wöchentlichen Mamitag», erklärte sie.

Kritik an diesem Lebensmodell komme zu ihrem Erschrecken häufig von anderen Frauen. Es seien Mütter, «die mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind», sagte Leutenegger weiter.

Die Zürcherin gewährt auf Social Media regelmässig Einblicke in ihr Familienleben. «Ich teile immer wieder Mami-Content, das macht mich sicher angreifbarer für diese Thematik.» Kritikerinnen hielten ihr etwa vor, als Mutter nicht feiern gehen zu dürfen.

Familienglück. Sara Leutenegger wurde zum zweiten Mal Mami

FamilienglückSara Leutenegger wurde zum zweiten Mal Mami

Doch sie möchte sich davon nicht in die Enge treiben lassen und weiter eine offene Diskussion zum Thema führen. Einer der wichtigsten Werte, die sie ihren eigenen Kindern mit auf den Weg geben möchte, sei: «leben und leben lassen».

Mode ohne Filter: Der ungeschönte Rat eines Stylisten

Mode ohne Filter: Der ungeschönte Rat eines Stylisten

Platinblond, pointiert, passioniert: Zwischen zwei Couture-Tagen in Paris traf blue News den Stylisten Nikky Chicanot – und bekam Antworten, die ebenso direkt wie stilvoll waren.

27.10.2025

