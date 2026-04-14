Kidman: «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase.» (Archivbild) dpa

Star-Schauspielerin Nicole Kidman überrascht mit einem neuen Berufswunsch: Sie will professionelle Sterbebegleiterin werden. Ein schwerer Verlust hat ihr eine wichtige Erkenntnis eingebracht.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywood-Star Nicole Kidman möchte sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen.

Die Schauspielerin sagt, sie wolle sterbenden Menschen beistehen und der verbreiteten Einsamkeit am Lebensende entgegenwirken.

Auslöser für diesen Wunsch sei auch der Tod ihrer Mutter gewesen. Mehr anzeigen

Hollywood-Star Nicole Kidman («Babygirl») möchte professionelle Sterbebegleiterin werden. Sie strebe an, im Zuge ihrer persönlichen Weiterentwicklung eine Sterbebegleiterin zu werden, offenbarte Kidman als Gast einer Gesprächsreihe der Universität San Francisco am Wochenende. «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase. Ich möchte für sie da sein. Ich möchte ihnen beistehen können.»

Anders als Geburten werde dem Sterben gesellschaftlich keine so grosse Bedeutung beigemessen, obwohl das ein wichtiger Teil der Kultur sei, sagte die 58-jährige Oscar-Preisträgerin auf der Veranstaltung, über die die Zeitung «San Francisco Chronicle» berichtete. Ihr sei klar geworden, dass ihre Mutter in ihren letzten Tagen einsam gewesen sei, sagte die Schauspielerin und Produzentin weiter. Der Tod ihrer Mutter Janelle Ann hatte Kidman bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2024 unerwartet getroffen.