  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neuer Berufswunsch Nicole Kidman möchte Sterbebegleiterin werden

dpa

14.4.2026 - 21:58

Kidman: «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase.» (Archivbild)
Kidman: «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase.» (Archivbild)
dpa

Star-Schauspielerin Nicole Kidman überrascht mit einem neuen Berufswunsch: Sie will professionelle Sterbebegleiterin werden. Ein schwerer Verlust hat ihr eine wichtige Erkenntnis eingebracht.

DPA

14.04.2026, 21:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hollywood-Star Nicole Kidman möchte sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen.
  • Die Schauspielerin sagt, sie wolle sterbenden Menschen beistehen und der verbreiteten Einsamkeit am Lebensende entgegenwirken.
  • Auslöser für diesen Wunsch sei auch der Tod ihrer Mutter gewesen.
Mehr anzeigen

Hollywood-Star Nicole Kidman («Babygirl») möchte professionelle Sterbebegleiterin werden. Sie strebe an, im Zuge ihrer persönlichen Weiterentwicklung eine Sterbebegleiterin zu werden, offenbarte Kidman als Gast einer Gesprächsreihe der Universität San Francisco am Wochenende. «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase. Ich möchte für sie da sein. Ich möchte ihnen beistehen können.»

Anders als Geburten werde dem Sterben gesellschaftlich keine so grosse Bedeutung beigemessen, obwohl das ein wichtiger Teil der Kultur sei, sagte die 58-jährige Oscar-Preisträgerin auf der Veranstaltung, über die die Zeitung «San Francisco Chronicle» berichtete. Ihr sei klar geworden, dass ihre Mutter in ihren letzten Tagen einsam gewesen sei, sagte die Schauspielerin und Produzentin weiter. Der Tod ihrer Mutter Janelle Ann hatte Kidman bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2024 unerwartet getroffen.

Wie es ist, als junge Frau Bestatterin zu sein

Wie es ist, als junge Frau Bestatterin zu sein

Die 22-jährige Ilayda Güzel hat sich nach dem Tod ihres Grossvaters für den Beruf der Bestatterin entschieden. Mehr Interessenten als früher scheinen die Ausbildung inzwischen attraktiv zu finden. Güzel sieht einen Wandel im Umgang mit dem Thema.

20.11.2025

Mehr zum Thema

blue News macht den Check. Die schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher

blue News macht den CheckDie schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher

Nach 20 Jahren. Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich getrennt haben

Nach 20 JahrenNicole Kidman und Keith Urban sollen sich getrennt haben

Kidman hatte bei Dreh ständig Orgasmen. Sexologin: «Das stelle ich mir als körperlich anstrengend vor»

Kidman hatte bei Dreh ständig OrgasmenSexologin: «Das stelle ich mir als körperlich anstrengend vor»

Meistgelesen

Barça nur noch zu zehnt – geht noch was in der Schlussphase?
Migros entlässt aus dem Nichts weitere Mitarbeitende
So reagieren Europas Populisten auf Orbans Wahlniederlage
Russische Bloggerin an Putin: «Man hat Angst vor Ihnen»
Orbáns Niederlage alarmiert die MAGA-Gemeinde