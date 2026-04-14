Hollywood-Star Nicole Kidman («Babygirl») möchte professionelle Sterbebegleiterin werden. Sie strebe an, im Zuge ihrer persönlichen Weiterentwicklung eine Sterbebegleiterin zu werden, offenbarte Kidman als Gast einer Gesprächsreihe der Universität San Francisco am Wochenende. «Einsamkeit ist heutzutage ein grosses Problem, insbesondere für Menschen in dieser Lebensphase. Ich möchte für sie da sein. Ich möchte ihnen beistehen können.»
Anders als Geburten werde dem Sterben gesellschaftlich keine so grosse Bedeutung beigemessen, obwohl das ein wichtiger Teil der Kultur sei, sagte die 58-jährige Oscar-Preisträgerin auf der Veranstaltung, über die die Zeitung «San Francisco Chronicle» berichtete. Ihr sei klar geworden, dass ihre Mutter in ihren letzten Tagen einsam gewesen sei, sagte die Schauspielerin und Produzentin weiter. Der Tod ihrer Mutter Janelle Ann hatte Kidman bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2024 unerwartet getroffen.
Wie es ist, als junge Frau Bestatterin zu sein
Die 22-jährige Ilayda Güzel hat sich nach dem Tod ihres Grossvaters für den Beruf der Bestatterin entschieden. Mehr Interessenten als früher scheinen die Ausbildung inzwischen attraktiv zu finden. Güzel sieht einen Wandel im Umgang mit dem Thema.